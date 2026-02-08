Miała być bohaterką Polski na igrzyskach, a tu koszmar. Jeden kluczowy moment

Od dawna powtarzano, że Aleksandra Król-Walas jest jedną z największych nadziei reprezentacji Polski na medal w tych igrzyskach. Taka presja swoje waży. Ale wydawało się, że kto miał ją unieść jeśli nie startująca po raz czwarty w igrzyskach 35-latka, która zawsze rozjaśnia stoki swoim uśmiechem. Szczęśliwego zakończenia jednak nie było.

Od soboty Włosi mają nową bohaterkę, a świat sportu kolejną wzruszającą historię. Francesca Lollobrigida, triumfując wtedy w wyścigu na 3000 m w łyżwiarstwie szybkim, zdobyła pierwsze w historii olimpijskie złoto dla Italii w kobiecych panczenach i pierwsze złoto dla gospodarzy tych igrzysk. Zrobiła to w dniu 35. urodzin, a zaraz po tym życiowym sukcesie wybiegła z toru, by wziąć w ramiona urodzonego w 2023 roku synka Tommaso. W tym samym roku urodziła się Hania, córeczka Król-Walas, która obserwowała w niedzielę poczynania mamy na miejscu. Niestety, tutaj wspólnej celebracji wielkiego sukcesu nie było.

Dwa brązowe medale mistrzostw świata to największe dotychczas osiągnięcia doświadczonej Polki. Zdobyła je właśnie w slalomie gigancie równoległym (PGS). W tej konkurencji też głównie stawała na podium Pucharu Świata (łącznie 12-krotnie). I to w niej cztery lata temu dotarła do ćwierćfinału igrzysk w Pekinie.

Wtedy w kwalifikacjach była ósma. Teraz uplasowała się na piątej pozycji i nastroje wśród kibiców były mieszane. Jedni wskazywali, że nie były to idealne przejazdy i sugerowali stres, a inni uspokajali, że to kwestia doświadczenia, kontroli i rozkładania sił.

Występ w 1/8 finału też jeszcze pozostawił małą niepewność, bo przez dłuższy czas Król-Walas jechała dość równo z Kanadyjką Aurelie Moisan. 21-latką, która rok temu została mistrzynią świata w tej konkurencji w Zakopanem, czyli w miejscu urodzenia swojej niedzielnej rywalki w walce o „ósemkę". W decydującym momencie jednak Polka zrobiła swoje i dotarła do mety z 0,36 przewagi. A na mecie wyraźnie odetchnęła z ulgą.

Był to jednak ostatni przypadek tego dnia, gdy Król-Walas mogła wybrać trasę. A wszyscy początkowo wybierali w niedzielę niebieską. Tak zrobiła Polka w 1/8 finału, i tak w ćwierćfinale zrobiła walcząca z nią bezpośrednio o strefę medalową Lucia Dalmasso. Choć ona wybrała czerwoną.

Z 28-letnią Włoszką Król-Walas mierzyła się w tym sezonie wcześniej w PŚ trzykrotnie i zawsze wygrywała. To miał być dobry prognostyk, ale nic nie dał. Na pierwszym etapie Polka zaliczyła lekkie zachwianie, ale potem wydawała się szybko uporać z problemami. Nawet prowadziła nieznacznie. Ale rywalka nie tylko ją dogoniła, ale i wyprzedziła.

W Pekinie Król-Walas odpadła też w ćwierćfinale, gdy rywalizowała z niesamowitą Ester Ledecką. Polka doskonale wiedziała wtedy, że musi maksymalnie zaryzykować, jeśli chce mieć szanse za zwycięstwo nad mistrzynią olimpijską w PGS z Pjongczangu. Zapłaciła za to ryzyko, nie kończąc przejazdu. A Czeszka nieco później cieszyła się z drugiego z rzędu złota igrzysk. Teraz miały na siebie trafić w półfinale.

Najlepszym wynikiem w olimpijskiej rywalizacji snowboardowej w historii Polski pozostaje czwarta lokata Jagny Marczułajtis z 2002 roku. Również w gigancie równoległym. Nie ma więc historycznego krążka w tym sporcie dla Polski oraz pierwszego w olimpijskich zmaganiach Mediolan Cortina 2026.