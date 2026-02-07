Burza po tym, co zrobiła TVP. "To skandal, może pan to napisać"

– Ja powiem tylko, że w ceremonii otwarcia bierze udział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk. Przed ceremonią pan minister wziął udział w spotkaniu z innymi ministrami sportu z całego świata. Były rozmowy na temat promocji naszej kandydatury do organizacji letnich igrzysk olimpijskich – dokładnie takie słowa usłyszeli widzowie TVP, gdy reprezentanci Polski pokazali się światu w trakcie ceremonii otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan–Cortina 2026. Wypowiedział je Piotr Sobczyński, komentujący to wyjątkowe wydarzenie razem z Markiem Rudzińskim.

W sieci zawrzało, a sprawa nabrała politycznego kontekstu, bo na antenie TVP pojawiło się tylko nazwisko ministra w rządzie Donalda Tuska, choć na stadionie byli również prezydent Karol Nawrocki oraz Radosław Piesiewicz. – To jest skandal! Może pan to napisać… To jest prawdziwy skandal – mówi Sport.pl prezes PKOl, sugerując działanie z premedytacją. Telewizja Polska odpiera te zarzuty.

TVP odpiera zarzuty. Nawrocki spotyka się z Coventry

– Nie oglądałem transmisji, ale rozmawiałem z komentatorami. Nie ma żadnego odgórnego zakazu pomijania tego czy innego polityka. Zresztą w transmisji łyżwiarstwa figurowego Przemysław Babiarz wspomniał o obecności Karola Nawrockiego na miejscu – stwierdził Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport, cytowany przez WP Sportowe Fakty.

Przypomnijmy, że to kolejne zamieszanie po słowach komentatora w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk. W Paryżu Przemysław Babiarz podsumował piosenkę "Imagine" Johna Lennona słowami: "Świat bez nieba, narodów, religii – i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety". Został za to zawieszony, ale wrócił do komentowania jeszcze w trakcie igrzysk w Paryżu. Do Włoch nie poleciał – komentuje m.in. łyżwiarstwo figurowe ze studia w Warszawie.

Prezydent Karol Nawrocki całego zamieszania nie skomentował. Po ceremonii otwarcia wrzucił na swoje profile w mediach społecznościowych krótkie wideo z San Siro, a w sobotę spotkał się – razem z Radosławem Piesiewiczem – z Kirsty Coventry, przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jednym z tematów była kandydatura polski do organizacji letnich igrzysk olimpijskich, o czym więcej pisaliśmy tutaj.