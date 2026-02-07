Sensacja! Oto pierwszy mistrz olimpijski w 2026 roku!

W piątek odbyła się ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina d'Ampezzo 2026. Polscy kibice z pewnością czekają na sukcesy z udziałem Biało-Czerwonych. Tymczasem znamy już pierwszych medalistów.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka wpadka podczas otwarcia igrzysk

Znamy pierwszych medalistów. Igrzyska rozpoczęte

Wiemy już, że pierwsze medale powędrowały do Szwajcarii i Włoch. Mistrzem olimpijskim został Franjo von Allmen ze Szwajcarii, srebro przypadło Włochowi Giovanniego Franzoniemu, a brąz jemu rodakowi Dominikowi Parisowi.

Czytaj też: Szara eminencja, dzięki której Rosja liczy na wielki powrót. Nikt by nie przypuszczał

"Do zjazdu przystąpiło 36 zawodników, ukończyło go 34. Od ośmiu lat na zjazdowych trasach olimpijskich nie widzieliśmy Polaka - w XXI wieku mieliśmy tylko Michała Kałwę (2006) i Michała Kłusaka (2018)" - zauważył Łukasz Gagaska, prowadzący na portalu X profil o sportach olimpijskich.

Warto dodać, że Franjo von Allmen to drugi Szwajcar z rzędu, który w tej konkurencji wywalczył złoto. Przed czterema laty najcenniejszy medal zdobył Beat Feuz, zaś w 2010 roku inny Szwajcar - Didier Defago.

Co ciekawe poza podium uplasował się lider Pucharu Świata Marco Odermatt. Dla von Allmena to z kolei następny sukces w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W 2025 roku został bowiem mistrzem świata.

Igrzyska olimpijskie potrwają do 22 lutego. Zapraszamy do śledzenia relacji z olimpijskich aren na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Na miejscu we Włoszech są korespondenci Sport.pl, a codziennie specjalne "Studio Cortina" prowadzone przez Pawła Wilkowicza i Piotra Chłystka porusza tematy związane z imprezą.

Igrzyska Olimpijskie 2026 - narciarstwo alpejskie, finał zjazdu mężczyzn: