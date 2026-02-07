Komisja Europejska podjęła haniebną decyzję ws. Rosji

Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego sprawiła, że aż 20 sportowców z Rosji i Białorusi bierze udział w Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Są tak zwanymi zawodnikami neutralnymi. Występują bez hymnu, bez emblematów z flagami swoich krajów. Rosyjskie media odtrąbiły sukces. Co więcej - w tym temacie piszą o Komisji Europejskiej, która poparła reintegrację.

Rosjanie piszą wprost. "Komisja Europejska popiera"

"Komisja Europejska popiera reintegrację rosyjskich sportowców w igrzyskach olimpijskich jako neutralnych uczestników, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Hrnicirova na briefingu" - napisał portal ria.ru, cytując przy tym jej słowa.

- Popieramy inkluzywne wydarzenia sportowe i kulturalne. Jednocześnie uważamy za ważne uznanie stanowiska Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który podjął decyzję o umożliwieniu rosyjskim sportowcom udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich jako neutralni. Zgadzamy się z tym stanowiskiem, ponieważ zasada pokoju leży również u podstaw wartości olimpijskicH. Szanujemy prawo federacji sportowych i organizacji kulturalnych do niezależnego decydowania o udziale - powiedziała.

Sprawę rosyjskich i białoruskich sportowców na Sport.pl na czynniki pierwsze rozłożył dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski, który przeprowadził wywiad z Michałem Banasiakiem - prezesem Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.

