Łyżwy znowu na medal? Głos ekspertów w "Studio Cortina"

Przekombinowali, czy otworzyli igrzyska z klasą? W sobotnim programie pojawią się głosy i komentarze z Włoch po ceremonii otwarcia. Ale to tylko jeden z wątków, zajmiemy się też łyżwiarstwem szybkim - czy lód na tych igrzyskach da nam medalowe emocje? O szansach panczenistów opowie Luiza Złotkowska, czyli ta, której w 2010 roku nikt szans nie dawał, a jednak razem z drużyną wróciła do Polski z Vancouver z brązowym krążkiem. Cztery lata później było jeszcze lepiej, a medale w łyżwiarstwie szybkim dołożyli też panowie. Jak będzie tym razem?

Studio Cortina - codziennie na Sport.pl

Gośćmi drugiego odcinka programu Studio Cortina, prowadzonego przez Pawła Wilkowicza i Piotra Chłystka, będą dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak i wspomniana Luiza Złotkowska.

Nie zabraknie łączeń prosto z Włoch. O wrażeniach opowiedzą korespondenci Sport.pl Radosław Leniarski i Dominik Wardzichowski.

Studio Cortina emitowane będzie codziennie przez całe igrzyska, czyli do 22 lutego. Od poniedziałku do piątku startujemy o godz. 9.30, w soboty i niedziele - o 12.