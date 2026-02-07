Powrót na stronę główną
Łyżwy znowu na medal? Głos ekspertów w "Studio Cortina"

Wraz ze startem igrzysk ruszyło Studio Cortina, czyli program, podczas którego prowadzący i specjalnie zaproszeni goście, a także wysłannicy z Włoch, omawiają najważniejsze wątki z zimowych igrzysk olimpijskich 2026. W drugim odcinku ekspertem w studio pojawi się między innymi Luiza Złotkowska, medalistka olimpijska. Początek o 12:00 na YouTube Sport.pl.
Studio Cortina
fot. Sport.pl

Przekombinowali, czy otworzyli igrzyska z klasą? W sobotnim programie pojawią się głosy i komentarze z Włoch po ceremonii otwarcia. Ale to tylko jeden z wątków, zajmiemy się też łyżwiarstwem szybkim - czy lód na tych igrzyskach da nam medalowe emocje? O szansach panczenistów opowie Luiza Złotkowska, czyli ta, której w 2010 roku nikt szans nie dawał, a jednak razem z drużyną wróciła do Polski z Vancouver z brązowym krążkiem. Cztery lata później było jeszcze lepiej, a medale w łyżwiarstwie szybkim dołożyli też panowie. Jak będzie tym razem?

 

Studio Cortina - codziennie na Sport.pl

Gośćmi drugiego odcinka programu Studio Cortina, prowadzonego przez Pawła Wilkowicza i Piotra Chłystka, będą dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak i wspomniana Luiza Złotkowska.

Nie zabraknie łączeń prosto z Włoch. O wrażeniach opowiedzą korespondenci Sport.pl Radosław Leniarski i Dominik Wardzichowski. 

Studio Cortina emitowane będzie codziennie przez całe igrzyska, czyli do 22 lutego. Od poniedziałku do piątku startujemy o godz. 9.30, w soboty i niedziele - o 12.

