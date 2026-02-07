Komentator powiedział za dużo. Wykluczyli go z igrzysk

Ceremonia otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich przeszła do historii. Po raz pierwszy w dziejach uroczystości odbywały się w czterech miejscach jednocześnie (Mediolan, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo). W pierwszych z dwóch wymienionych lokalizacji zapalono znicze olimpijskie. Ceremonię swoją obecnością uświetnili m.in. Mariah Carey oraz Andrea Bocelli. To wydarzenie potwierdza również, iż nie opłaca się zdradzać pilnie strzeżonych tajemnic.

REKLAMA

Zobacz wideo Jedyny taki medalista olimpijski. Historia Franciszka Gąsienicy - Gronia

Tajemnica, która miała pozostać sekretem

Podczas konferencji prasowej prezentującej olimpijską ramówkę Auro Bulbarelli, wicedyrektor RaiSport, zdradził, że prezydent Włoch Sergio Mattarella ma pojawić się na stadionie San Siro w wyjątkowy sposób, podróżując zabytkowym tramwajem, prowadzonym przez legendarnego motocyklistę Valentino Rossiego, który dziewięć razy zostawał mistrzem świata.

Według zapowiedzi dziennikarza Mattarella miał wystąpić w specjalnym nagraniu wideo, ukazującym go jako "zwykłego obywatela" podróżującego miejskim tramwajem wśród pasażerów. Bulbarelli porównał ten pomysł do słynnej sceny z ceremonii otwarcia igrzysk w Londynie w 2012 roku, kiedy królowa Elżbieta II pojawiła się u boku Jamesa Bonda, czyli Daniela Craiga.

Problem w tym, że element ten miał pozostać całkowicie tajny aż do samej ceremonii. Ujawnienie go publicznie zostało uznane za poważne naruszenie zasad.

Szybka reakcja organizatorów i konsekwencje

Organizacja Milano Cortina Foundation błyskawicznie zdementowała sensacyjne doniesienia, podkreślając, że wypowiedzi Bulbarellego są "pozbawione jakichkolwiek podstaw". Jednak - jak zgodnie przyznają włoskie media - szkoda wizerunkowa była już faktem.

W konsekwencji dziennikarz został wykluczony z komentowania ceremonii na antenie Rai, co w środowisku medialnym odebrano jako wyraźny sygnał ostrzegawczy.

Sprawa Bulbarellego pokazuje, jak restrykcyjnie traktowane są dziś informacje dotyczące największych wydarzeń sportowych i politycznych. W świecie, w którym element zaskoczenia jest częścią widowiska, przedwczesne ujawnienie szczegółów może kosztować nawet doświadczonego dziennikarza bardzo wiele.