Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 oficjalnie rozpoczęte. W Mediolanie, Cortinie d'Ampezzo i innych włoskich miastach zjawiły się już setki sportowców, którzy przez najbliższe dwa tygodnie powalczą o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Niestety przywitanie z igrzyskami nie dla każdego należało do przyjemnych. Pierwsi zawodnicy już zaczęli wytykać organizatorom pewne niedociągnięcia.
Na warunki w wiosce olimpijskiej narzekał m.in. gruziński łyżwiarz figurowy, Łuka Bieruława. - Pokoje są dość skromne. Jeśli coś "ukradniesz" dla siebie, możesz wygodnie mieszkać - stwierdził, cytowany przez sport24.ru. Ujawnił też, że nie było w nich stołów, poduszek, a nawet koców. W końcu jednak udało mu się je załatwić. - Tak, dostaliśmy koce olimpijskie na specjalną prośbę. Powiedzieli, że nie są dla każdego - wyjaśnił.
Z kolei jego koledzy z reprezentacji Gruzji - pochodząca z Rosji para Gleb Smolkin i Diana Davis (córka słynnej trenerki Eteri Tutberidze - red.) - skarżyła się, że na awarię oświetlenia w pokoju. - Nic nie naprawiono. Szczerze mówiąc, pozostawia to wiele do życzenia - stwierdził Smolkin w rozmowie ze sport.ru. - I palą w mojej toalecie. A ja mam astmę - wytyknęła z kolei Davis. - Znajdziemy rozwiązanie. Bo wszędzie śmierdzi dymem. Pod każdym względem jest tu niezwykle niewygodnie - dodał Smolkin.
Niezadowoleni są zresztą nie tylko gruzińscy łyżwiarze figurowi. Problemy nieco innego rodzaju spotkały łotewskich saneczkarzy. Jak ujawnił ich trener Daniels Fogelis w wywiadzie dla Łotewskiego Radia, dwaj jego zawodnicy Berzins Gints i Kristers Aparjods mieli problem, by wrócić do wioski olimpijskiej po treningu na torze. - Skończyli trening i stali na przystanku przez godzinę, po czym ostatecznie nie wsiedli do autobusu. Zatrzymali dopiero miejscowego Włocha i poprosili go, żeby ich zawiózł do wioski. Na zewnątrz jest zimno, pada śnieg, stoisz na przystanku, jest tam 60-70 osób, a autobusy nie kursują. Jeśli już, chcesz jechać, to na gapę - opowiadał.
Zastrzeżenia miał także warunków, w jakich odbywają się treningi. - Jeśli chodzi o salę treningową, organizatorzy również sprawili niemiłą niespodzianką, ponieważ saneczkarze, skeletoniści i bobsleiści - wszyscy mieszkający w Cortinie - są zmuszeni trenować w jednej małej hali. Byłoby to w porządku, gdyby dotyczyło to uczniów Szkoły Sportowej w Siguldzie, ale nie zawodowych sportowców - podsumował.