PKOl ma gest. Fortuna za medal olimpijski. A to jeszcze nie koniec

Polscy sportowcy rozpoczęli już rywalizację w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 Mediolan - Cortina d'Ampezzo. W piątek wystartowali m.in. nasi łyżwiarze figurowi. W sumie do zdobycia jest 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Polacy przez najbliższe nieco ponad dwa tygodnie będą jednak walczyć nie tylko o olimpijskie krążki, lecz także o spore pieniądze.

Dla potencjalnych medalistów Polski Komitet Olimpijski przewidział sowite nagrody. Zresztą nie tylko dla nich. W przypadku tej edycji po raz pierwszy zgarną je także zawodnicy i zawodniczki, którzy zajmą miejsca od 4. do 8. O wszystkim poinformował PKOl w specjalnym regulaminie, opublikowanym w październiku ubiegłego roku.

I tak zdobywca złotego medalu w konkurencji indywidualnej wzbogaci się o: samochód osobowy marki toyota corolla, dwupokojowe mieszkanie, 750 tys. zł (500 tys. zł w gotówce i 250 tys. zł w tokenach), obraz, voucher na wakacje oraz nagrodę rzeczową w postaci biżuterii o wartości do 3 tys. zł.

Z kolei za srebro PKOl wypłaci: 600 tys. zł (400 tys. zł w gotówce i 200 tys. zł w tokenach) oraz przekaże obraz, voucher na wakacje i biżuterię o wartości do 2 tys. zł. Brązowy medal wyceniono zaś na: 450 tys. zł (300 tys. zł w gotówce i 150 tys. zł w tokenach), obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 1,5 tys. zł.

Nie trzeba zdobyć medalu, by dostać pieniądze. PKOl ogłosił zmianę

W przypadku konkurencji drużynowych dla każdego członka zespołu za złoto przewidziane są: jednopokojowe mieszkanie, nagroda finansowa o wartości 500 tys. zł (250 tys. zł w gotówce i 250 tys. zł w tokenach), obraz, voucher na wakacje i biżuteria o wartości do 3 tys. zł; za srebro: 400 tys. zł (200 tys. zł w gotówce i 200 tys. zł w tokenach), obraz, voucher na wakacje biżuteria o wartości do 2 tys. zł; a za brąz: 300 tys. zł (150 tys. zł w gotówce i 150 tys. zł w tokenach), obraz i voucher na wakacje.

Z kolei za miejsca 4-8 sportowcy otrzymają jedynie wynagrodzenie w tokenach (to efekt współpracy PKOl-u z giełdą kryptowalut Zondacrypto - red.). Będzie to kwota odpowiednio 50 tys. (za 4. miejsce), 40 tys., 30 tys., 20 tys. lub 10 tys. zł (za 8. miejsce). W przypadku konkurencji drużynowych stawki te będą dzielone pomiędzy wszystkich członków zespołu.