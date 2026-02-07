Polacy paradują na San Siro, a oto co robi Nawrocki

Nadszedł najważniejszy czas dla wszystkich zimowych sportów. Od 6 do 22 lutego 2026 roku sportowcy z całego świata rywalizować będą o medale Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Polska posłała do Włoch 59-ciu sportowców. Cztery lata temu w Pekinie wywalczyliśmy tylko jeden krążek (brąz Dawida Kubackiego w skokach narciarskich), ale teraz mamy prawo liczyć, że będzie ich nieco więcej. Naszym szansom przyjrzał się dokładniej Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Tradycyjnie olimpijskie święto rozpoczęło się od oficjalnej ceremonii otwarcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Czerwonka nie stresuje się rolą chorążej. "To zostanie na zawsze w dziewczynce, która wytatuowała sobie kółka olimpijskie na plecach"

Nawrocki pojawił się na ceremonii otwarcia. Wrzucił wpis

Zorganizowano ją na jednym z najsłynniejszych stadionów świata, czyli San Siro w Mediolanie. Rzecz jasna taka uroczystość wiązała się nie tylko z udziałem samych sportowców (chorążymi reprezentacji Polski są Kamil Stoch i Natalia Czerwonka), ale także najważniejszych światowych polityków. W Mediolanie pojawili się m.in. prezydenci Węgier, Niemiec, Słowenii, Szwajcarii czy wiceprezydent USA JD Vance. Pośród nich znalazł się także prezydent RP Karol Nawrocki. Według włoskich mediów jeszcze przed ceremonią spotkał się on z premier Włoch Giorgią Meloni.

Podczas samej ceremonii prezydent pojawił się na trybunach. Zamieścił filmik, na którym macha paradującej reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że dla Nawrockiego to pierwsze igrzyska w roli głowy państwa.

Igrzyska olimpijskie potrwają do 22 lutego. Zapraszamy do śledzenia relacji z nich na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Materiały z miejsca zdarzeń przygotowywać będą nasi korespondenci: Jakub Balcerski, Łukasz Jachimiak, Radosław Leniarski i Dominik Wardzichowski.

Ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 nadal trwa w Mediolanie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.