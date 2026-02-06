Choć Grecja absolutnie nie kojarzy się ze sportami zimowymi i w swojej historii nie zdobyła ani jednego medalu Zimowych Igrzysk Olimpijskich, to w kontekście dotychczasowych ceremonii otwarcia nie miało to absolutnie żadnego znaczenia. To w starożytnej Grecji powstała idea igrzysk, więc reprezentacja tego kraju prawie zawsze szła jako pierwsza podczas pochodu uczestników. Wyjątkiem były tylko pierwsze w historii zimowe igrzyska w Chamonix w 1924 roku. Od 1928 roku i St. Moritz przed prawie 100 lat Grecy również zimą mieli pierwszeństwo.

Grecy zimą skromni, ale tradycja to tradycja

W tym roku kraj ten posłał na igrzyska pięcioro sportowców. Angelis Apostolos, Konstantina Charlampidou oraz Nefeli Tita wystartują w biegach narciarskich, z kolei Aj Ginnis i Maria Eleni Tsivoulou spróbują swych sił w narciarstwie alpejskim. Ich chorążym miał być AJ Ginnis, wicemistrz świata w slalomie z 2023 roku. Plany uległy jednak zmianie.

Zmiana po 98 latach! Grecy rezygnują

Grecy oficjalnie poinformowali, że nie wezmą udziału w głównej ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026, która w piątek 6 lutego o 20:00 rozpocznie się na słynnym mediolańskim stadionie San Siro. Powód? Organizatorzy nie zgodzili się, by w ich pochodzie wzięła udział cała grecka reprezentacja. Twórcy igrzysk uznali więc, że skoro tak się sprawy mają, to oni się w Mediolanie nie pojawią. Zamiast tego wezmą udział w dwóch mniejszych ceremoniach, które w tym samym czasie odbędą się w Cortinie d'Ampezzo oraz w Predazzo (gdzie rozegrane zostaną m.in. konkursy skoków narciarskich).

Zatem po raz pierwszy od 98 lat inna reprezentacja niż grecka otworzy paradę uczestników. Będzie to w takim wypadku najpewniej pierwsza w kolejności alfabetycznej Albania. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, naszymi chorążymi są w tym roku skoczek narciarski Kamil Stoch oraz łyżwiarka Natalia Czerwonka.