Polak największym wrogiem Rosji. Naprawdę tak go nazwali. Granice przekroczone

Witold Bańka od 2020 roku piastuje urząd prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Były minister sportu z rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego pod koniec 2025 roku chwalił się przejęciem 800 milionów dawek nielegalnych substancji, które miały trafić do Europy.

"Dzięki skoordynowanej współpracy Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), służb celnych i organów ścigania – które prowadziły działania operacyjne na pierwszej linii – oraz krajowych agencji antydopingowych, przy wsparciu operacyjnym Europolu i Interpolu, władze przechwyciły 40 ton nielegalnych substancji i zamknęły 35 nielegalnych laboratoriów" - pisał na portalu X.

Prezydent WADA nie jest zwolennikiem obecności Rosjanki na ZIO 2026

Jego ostatnie słowa jednak wywołały prawdziwą burzę, a w Rosji jest na cenzurowanym. Wszystko z powodu skrytykowania przez Polaka obecności na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 rosyjskiej trenerki Eteri Tutberidze, która prowadzi reprezentację Gruzji. Uzasadnieniem krytycznego podejścia Bańki do Rosjanki jest fakt, iż była ona trenerką Kamiły Walijewej, która w 2024 roku została zdyskwalifikowana na cztery lata za naruszenie przepisów antydopingowych.

- Dochodzenie nie przyniosło dowodów na to, że Tutberidze była zaangażowana w skandal dopingowy Walijewej, więc nie było podstaw prawnych do jej zawieszenia. Natomiast osobiście nie jestem zadowolony z jej obecności na igrzyskach - przyznał były minister sportu.

Po tych słowach Rosjanie zaczęli otwarcie uderzać w Bańkę. Dwukrotny mistrz olimpijski (1984, 1986) Dimitrij Wasiljew rozmowie z VseProSport stwierdził, że prezydent WADA powinien skupić się "na zapewnieniu uczciwości sportu, a nie na komentowaniu, kto jest obecny na igrzyskach". Ponadto zarzucił mu faworyzowanie zachodnich sportowców, o czym na Sport.pl pisał Norbert Amlicki.

Bańka pod ostrzałem krytyków. Nagle jeden z nich wypalił. "Może sobie tę opinię wsadzić w..."

Kolejne słowa krytyki padły z ust rosyjskiej skandalistki Tatjany Tarasowej, która w 2022 roku oficjalnie wsparła Władimira Putina i szerząc rosyjską propagandę m.in. zaatakowała słownie Polaków, nazywając ich "śmieciami i faszystami". Obrażała także ówczesnego ministra sportu Kamila Bortniczuka. Była trenerka ZSRR nie gryzła się w język w rozmowie z Match TV.

- Czy on oszalał, czy co? A może jesteś głupi? - zwróciła się do Bańki. - Kto pozwolił mu wypowiadać się w ten sposób? Czy ktoś tego chce, czy nie - to jedna z najlepszych trenerek na świecie. Nie podoba im się jej obecność. Spójrz na nich. Muszą się ogarnąć i zrozumieć, co mogą mówić, a czego nie - grzmiała cytowana przez rosyjski Sportbox, który określił Polaka "rusofobem".

- Nie podoba nam się to, co robią. Legendarna trenerka nie może być obok swojej podopiecznej. To nie mieści się w żadnych ramach - wtórował Tarasowej choreograf Aleksiej Żelezniakow.

- Najbardziej interesujące jest to, że nikt nie pytał Bańki o zdanie - dodał komentator sportowy Dimitrij Guberniew. - Jest oficjelem. Niech wsadzi sobie swoją opinię w d**ę! - wypalił. - Jeśli nie ma żadnych dowodów ws. Tutberidze, może ona spokojnie być tam, gdzie uważa za stosowne - uznał.

Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 pojawiło się łącznie dwudziestu sportowców z Rosji i Białorusi, czyli państw, które w lutym 2022 roku dokonały zbrojnej inwazji na Ukrainę. W zawodach uczestniczyć będą bez barw narodowych, hymnów oraz pod flagą Indywidualnych Sportowców Neutralnych (AIN).

