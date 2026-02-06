Powrót na stronę główną
Karol Nawrocki po przeciwnej stronie uniwersum. Polska Walcząca na trybunach

Radosław Leniarski
Awansu do finału turnieju drużynowego nie ma, ale polska drużyna łyżwiarska wygrała już na igrzyskach - a także w drodze do Mediolanu - kilka innych, ważniejszych walk.
Karol Nawrocki podczas zawodów na igrzyskach olimpijskich
Polska drużyna, prawdopodobnie najbardziej niezwykła ze wszystkich, jakie startują na igrzyskach – ze względu na skład, złożony z trojga Rosjan, Ukrainki i dwóch Polaków - nie zakwalifikowała się do finału, co wiadomo jeszcze przed sobotnim startem solisty Władimira Samoiłowa i nie jest niespodzianką. Zajmuje ona ostatnie miejsce za stratą 19 pkt do prowadzących Amerykanów i 13 pkt do piątego miejsca dającego awans, przy czym zwycięzca wśród solistów zdobędzie 10 pkt.

Wygrała za to kilka innych walk.

Odwrót Jekateriny Kurakowej na francuską wieś

U solistki Jekateriny Kurakowej świat się zawalił w miesiąc, kiedy walczyła o medal mistrzostwach Europy w 2023 r. Skończyło się na czwartym miejscu. Po traumatycznych rozmowach rozstała się z trenerem Lorenzo Magrim, rozstała się z chłopakiem, a na dodatek zarządcy ośrodka w Egno w południowym Tyrolu, gdzie trenowała, stwierdzili, że nie potrzebują solistki i że trzeba się wynosić. To było coś, co ją całkowicie załamało. Nie wychodziła z domu, nie chciało jej się nic robić, ponieważ nic nie przyniosło sensu w życiu. Ktoś, kto ją widzi na co dzień, nie rozumie, o co tutaj chodzi – Jekaterina jest żywiołowa, śmieje się non stop, gestykuluje i ma potężną nadwyżkę dobrego humoru. A jednak podnosiła się z upadku bardzo, bardzo wolno. Chciała się podnieść, bo łyżwiarstwo było jej życiem.

Na mistrzostwach świata w Montrealu w 2024 r. podeszła do mistrza Europy z 2011 roku Florenta Amodio, dziś trenera z Francji, z którym sporadycznie korespondowała, i powiedziała "Hello, I am Katia Kurakowa and I want to work with you". A on powiedział: "Fantastycznie, Katia. Zapraszam cię na kawę, obgadamy szczegóły".

Zamieszkała w wiosce Vaujany, kolonii właściwie. – Zostałam 346. mieszkanką – powiedziała. Nieopodal słynny kolarski podjazd L’Alpe d’Huez. Nie ma sklepu, nie ma niczego. Jest lodowisko, która gmina wybudowała dla Amodio i hokejowej drużyny Les Grizzlys de Vaujany. - Poczułam, że ktoś we mnie wierzy. Florent wierzył we mnie, gdy przechodziłam najtrudniejszy okres w moim życiu – mówiła Kurakowa szczęśliwa, gdy zeszła z lodowiska.

Jest teraz odważniejsza, choć w łyżwiarstwie figurowym nie zawsze to popłaca. W piątek, na początku programu krótkiego wykonała kombinację potrójnych skoków, w których zwykle ten drugi – toeloop – był u niej podwójny. Bezpieczny podwójny, pięknie wykonany, dałby jej prawdopodobnie więcej punktów niż potrójny, ale niedokręcony. A tak właśnie stało się w Milano Ice Skating. – Trzeba próbować. Kiedy, jeśli nie na igrzyskach olimpijskich? – mówiła rozentuzjazmowana.

"Z emocji nie mogłem spać przez kilka nocy" 

Największe emocje widać było po parze sportowej Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza, która dopiero niedawno dowiedziała się, że wystąpi na igrzyskach po raz pierwszy. Ze startu wycofała się inne reprezentacja, która nie złożyła składu. – W poniedziałek niemal dwa tygodnie temu zadzwonił telefon. "Pakujcie się, jedziecie" powiedział ktoś, nie pamiętam kto, tak byłem uszczęśliwiony [później okazało się, że był to Jakub Wójcik, sekretarz generalny PZŁF - red.]. Zdzwoniliśmy się z Sofią, byliśmy tak wniebowzięci, że jak przez kilka dni nie mogłem spać – mówił Wiktor Kulesza ("Ani ja!" - dodała wtedy Sofia Dowhal).

W piątek pobili rekord sezonu w punktach. Błędy w sekwencji kroków, minusowe punkty, były niejako wliczone w koszty – to para taneczna, która na ostatnich mistrzostwach Europy w Sheffield zajęła 25. miejsce, no i faktycznie nie zakwalifikowała się do rywalizacji w parach tanecznych w igrzyskach. Para sportowa, mocniejszy punkt naszej drużyny pojechała dobrze, ale nie nadzwyczajnie. Nieczyste lądowanie u Michała Woźniaka było wyraźne. Ale i oni uzyskali najlepszy wynik sezonu.

Polska Walcząca na trybunach lodowiska

Polskim kibicom to wszystko nie przeszkadzało. To znaczy nic im nie przeszkadzało. I momentami dzięki temu człowiek czuł pewien dysonans poznawczy, pozytywny w sumie: z jednej strony zdumienie, a z drugiej uśmiech.

Mianowicie na trybunach Milano Ice Skating Arena pojawiła się flaga Polski Walczącej, co jest nieco dziwne, zważywszy na olbrzymią przepaść, jaka dzieli świat wojenny – choćby w symbolach - od świata łyżwiarzy figurowych, gdzie rzuca się w kierunku sportowców co najwyżej misiami i kwiatkami, w dodatku dopiero wtedy, gdy kończą się pokazy mistrzów.

Może to tylko mój domysł, że na kibiców wpłynęła wiadomość o obecności w loży Rodziny Olimpijskiej prezydenta RP Karola Nawrockiego, kiedyś szefa IPN, historyka z wykształcenia, znanego z tego, że za młodu nie kłaniał się chuliganom i kibolom w ustawce, na które uczęszczał. A również - prezydent trenował amatorsko boks, to sport cholernie odległy od łyżwiarstwa, wręcz po przeciwnej stronie sportowego uniwersum.

Tak jak poprzedni prezydent, tak i ten uczy się cały czas – tym razem na arenie, na której zapewne by nigdy nie zagościł, gdyby nie pełniona przez niego funkcja, i podziwiając sport, który prawdopodobnie znacznie odbiega od jego profilu kibica. Niedaleko siedział minister sportu Jakub Rutnicki i Robert Korzeniowski, co dowodzi, że sport łączy.

Radosław Leniarski

