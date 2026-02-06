Urodziła się w Rosji, reprezentuje Polskę. Oto jak jej poszło na igrzyskach

Jekaterina Kurakowa urodziła się w Moskwie, ale od czerwca 2019 r. reprezentuje Polskę. W barwach naszego kraju startowała już cztery lata temu podczas igrzysk w Pekinie. Wówczas zajęła 12. miejsce w konkurencji solistek. W Mediolanie ma już za sobą pierwszy występ, mimo że wciąż nie doczekaliśmy się ceremonii otwarcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

Kurakowa po pierwszym starcie w Mediolanie. "Solidnie, na swoim aktualnym poziomie"

Nasza zawodniczka w piątek zaprezentowała się przy okazji zmagań drużynowych. Reprezentowała nas w programie krótkim solistek. Za układ do utworu "N’insiste" Camille Lellouche uzyskała wynik 57,76.

- Katia Kurakowa już po programie krótkim w zawodach drużynowych - wynik 57,76. Solidnie, na swoim aktualnym poziomie. Ten występ da naszej reprezentacji co najmniej dwa punkty - skomentował na portalu X Łukasz Gagaska.

Polska zamyka stawką. Tak poszło naszym na igrzyskach w Mediolanie

W swojej konkurencji Kurakowa zajęła przedostatnie, 9. miejsce. Gorszy wynik miała jedynie Brytyjka Kristen Spours. Zwyciężyła Japonka Kaori Sakamoto z wynikiem 78,88, która o blisko cztery punkty wyprzedziła drugą Amerykankę Alysę Liu. Trzecia była Włoszka Lara Naki Gutmann. Dzięki Kurakowej Polska zgarnęła dwa punktu do klasyfikacji generalnej zawodów drużynowych.

A w niej na ten moment zajmujemy ostatnie - 10. miejsce z dorobkiem zaledwie sześciu punktów. Wcześniej jeden punkt wywalczyli Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza, którzy zaprezentowali się w rywalizacji par tanecznych w tańcu rytmicznym. Natomiast trzy punkty zdobyli Julia Szczecinin i Michał Woźniak za ósme miejsce w programie krótkim par sportowych. Nasz zespół reprezentować będzie także Władimir Samoiłow, który pojedzie w konkurencji solistów.

Po trzech konkurencjach w rywalizacji drużynowej prowadzą Amerykanie z 25 punktami na koncie. Drugie miejsce zajmuje Japonia - 23 punkty, a trzecie są Włoch - 22 punkty.