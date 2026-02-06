Polacy rozpoczęli już starty na XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza wystartowali w programie par tanecznych (taniec rytmiczny) i zajęli dziesiąte miejsce, osiągając najlepszy wynik w tym sezonie.

Kolejni Polacy z najlepszym wynikiem w sezonie na igrzyskach

Jako drudzy do startu przystąpili para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak. 30-letnia Szczecinina to rosyjsko-szwajcarska łyżwiarka figurowa reprezentująca Polskę od 2023 roku. W programie krótkim otrzymali oni notę 60,20, co jest ich najlepszym występem w sezonie. Po trzech parach zajmowali jednak trzecie miejsce (wyprzedzili ich Pavel i Camille Kovalev z Francji i Chińczycy: Sui Wenjing/Han Cong). Potem okazało się, że Polacy wyprzedzili jedną parę z Wielkiej Brytanii (Anastasia Vaipan-Law i Luke Digby) i ostatecznie zajęli ósme miejsce.

"Nasza para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak z notą 60,20 za program krótki. Kolejny dobry polski przejazd na lodzie. Jeden podparty skok Michała, ale reszta elementów świetna" - napisał Radosław Kępys ze "SportowyRytm".

"Julia Szczecinina i Michał Woźniak z błędem przy skoku, ale też z najlepszym wynikiem sezonu w rywalizacji drużynowej w parach sportowych. Szkoda błędu, bo moglibyśmy wyprzedzić Francuzów. Ale może się uda w programie dowolnym" - dodał Jakub Kazula, dziennikarz TVP Sport.

O godz. 13.30 w programie krótkim solistek wystąpi Jekaterina Kurakowa.

"Ostatni raz z niczym z zimowych igrzysk wróciliśmy w 1998 roku i teraz to się nie ma prawa powtórzyć. Nadal nie jesteśmy sportową potęgą, tym bardziej zimową, ale przed igrzyskami Mediolan/Cortina 2026 widzimy pięć szans medalowych, a jakiś krążek dla naszej kadry to wręcz obowiązek" - pisze Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.