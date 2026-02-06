Kamil Stoch zupełnie zaskoczony przed igrzyskami. "Dziwna sytuacja"

Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Kamil Stoch - to oni zostali powołani przez Macieja Maciusiaka na zimowe igrzyska olimpijskie 2026. - Wiem, że to dziwnie zabrzmi, patrząc na to, jak chłopaki się prezentują, ale pojedziemy tam z wielką nadzieją i chęcią walki o medale. Nie zmieniamy tego nastawienia - zapewniał selekcjoner Polaków. Tuż przed wyjazdem do Włoch podkreślił, że jego podopieczni są w "optymalnej formie". Czy zdobędą krążki? Czy Stoch dołoży piąty medal do swojego dorobku? Trudno powiedzieć. Wiadome jest, że trzykrotny mistrz olimpijski będzie pełnił ważną rolę na tych igrzyskach, o czym dowiedział się... w dość nietypowych okolicznościach.

Kamil Stoch otrzymał propozycję zostania chorążym. Wtedy podjął decyzję

- Jeżeli tak się stanie, to będzie to naprawdę zaszczyt. Dzierżyć polską flagę to jest na pewno zaszczyt dla każdego sportowca - mówił Stoch, pytany, czy to właśnie on będzie pełnił rolę chorążego reprezentacji Polski. Wówczas jeszcze nie wiedzał, czy ten zaszczyt przypadnie mu w udziale. Ale w końcu się o tym przekonał. W jaki sposób? Opowiedział o tym w rozmowie z TVP Sport.

- To była taka dziwna sytuacja, bo byłem dosłownie na stole do masażu i wtedy tą propozycje otrzymałem - zaczął. Czy od razu się zgodził? Okazuje się, że nie. - Potrzebowałem czasu, żeby się zastanowić, ale przede wszystkim skonsultować z trenerami i też potrzebowałem informacji, kiedy to będzie, jak długo będzie wymagana nasza obecność i gdzie to będzie dokładnie, czy na drugi dzień też mamy trening na skoczni i tak dalej. No i te wszystkie informacje, które zebrałem, złożyły się na ostateczną decyzję - zdradził. Po raz pierwszy wystąpi w takiej roli, choć to dla niego już... szóste igrzyska olimpijskie. Przy niesieniu polskiej flagi towarzyszyć mu będzie Natalia Czerwonka, panczenistka.

Jakie to będą igrzyska dla Stocha?

Kamil Stoch zdobył cztery medale olimpijskie w karierze. Najbardziej udany był dla niego 2014 rok, bo wywalczył wówczas dwa złota. Cztery lata później dołożył kolejny złoty krążek, a także brązowy. W 2022 roku również był bliski podium. Na dużej skoczni zajął czwartą lokatę, tracąc niespełna cztery punkty do trzeciej pozycji. W tym roku o zbliżenie się do tych wyników może być trudno. Stoch jest dopiero 25. w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a ostatnio rozgrywał dość przeciętne konkursy. W czwartek wziął już udział w treningach w Predazzo. Za każdym razem osiągał najsłabsze wyniki z Polaków. Zajmował kolejno 29., 24. i 28. miejsce.