To był prawdziwy nokaut! Oto co zrobiły Polki na igrzyskach

Oficjalna ceremonia otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo odbędzie się w piątek o godz. 20:00. Jednak już wcześniej część sportowców rywalizuje na poszczególnych arenach. Mają miejsce także treningi.

REKLAMA

Zobacz wideo Polskie skoki w kryzysie? Byliśmy na Pucharze Świata w Zakopanem

Jak wyglądają wyniki Polek w Predazzo?

Czwartek był pierwszym dniem treningowym dla skoczków narciarskich podczas tegorocznych igrzysk. Rywalizacja toczy się w Predazzo. Wśród pań solidne rezultaty odnotowała odnotowała Anna Twardosz, która zajęła kolejno 18., 20. i 27. miejsce. Zdecydowanie słabiej spisała się Pola Bełtowska (Dwa pierwsze treningi wygrała liderka Pucharu Świata, Nika Prevc, w trzecim najlepsza była Lisa Eder.

W piątek na skoczni pojawiły się tylko panie. Skoczkowie wrócą bowiem na nią dopiero w niedzielę - na dzień przed konkursem indywidualnym. W przypadku kobiet w pierwszym treningu jury ustawiło belkę na 22. stopniu, ale wiatr wiał mocno z tyłu skoczni i postanowiono podwyższyć platformę startową o trzy stopnie. Z racji tego zawodniczkom odejmowano punkty za belkę.

W pierwszym treningu w przypadku Polek niespodzianki nie było. Twardosz spisała się lepiej od Bełtowskiej, choć nie było ogromnej różnicy punktowej. Liderka naszej kadry uzyskała 88 metrów, a Bełtowskiej zmierzono 85,5 metra.

Na inaugurację Twardosz zajęła 27. miejsce i zapewne zdawała sobie sprawę z tego, że stać ją na więcej. Jej koleżanka z drużyny uplasowała się ponownie poza pierwszą trzydziestką, a konkretnie na 41. pozycji. Rywalki znokautowała liderka Pucharu Świata - Nika Prevc. Słowenka skoczyła aż 108 metrów! Podium uzupełniły Lisa Eder i Abigail Strate. Nad drugą skoczkinią Prevc zanotowała ponad 14 punktów przewagi.

Twardosz świetnie zakończyła dzień

W drugim treningu nasze zawodniczki poprawiły odległości. Twardosz skoczyła 91 metrów, a Bełtowska 88 metrów. Ogólny poziom jednak wzrósł. Pierwsza z Polek zajęła 29. pozycję, a Bełtowska została sklasyfikowana na 34. pozycji. Ponownie zwyciężyła Prevc. Tym razem skoczyła 105 metrów. Na drugie miejsce niespodziewanie wskoczyła Norweżka Eirin Maria Kvindal, a trzecia lokata przypadła Agnes Reisch.

Czytaj także: Oto co zrobili polscy skoczkowie w Predazzo. Sensacyjny bohater

W ostatniej serii Bełtowska nie była w stanie ponownie się poprawić - uzyskała 86,5 metra. Twardosz natomiast spisała się bardzo dobrze! Skok na odległość 94 metrów naprawdę mógł się podobać. To było świetne zakończenie dnia dla 24-latki. To dało jej 12. miejsce, choć trzeba pamiętać, że kilka zawodniczek zrezygnowało z ostatniej próby. Wśród nich była Nika Prevc.

Wyniki pierwszego treningu:

1. Nika Prevc (Słowenia) - 77.8 pkt (108 m)

2. Lisa Eder (Austria) - 63.2 (100,5 m)

3. Abigail Strate (Kanada) - 61.9 (99 m)

4. Nika Vodan (Słowenia) - 61.3 (98 m)

5. Sara Takanashi (Japonia) - 60.4 (98 m)

6. Heidi Dyhre Tysserud (Norwegia) - 59.7 (97 m)

7. Nozomi Maruyama (Japonia) - 58.6 (98 m)

8. Katharina Schmid (Niemcy) - 55.6 (96 m)

9. Julia Muehlbacher (Austria) - 54.3 (94 m)

10. Selina Freitag (Niemcy) - 53.4 (94,5 m)

--------------

27. Anna Twardosz - 43.1 pkt (88 m)

41. Pola Bełtowska - 34.5 pkt (85.5 m)

Wyniki drugiego treningu:

1. Nika Prevc (Słowenia) - 86.3 pkt (105 m)

2. Eirin Maria Kvindal (Norwegia) - 82.7 (101.5 m)

3. Agnes Reisch (Niemcy) - 79.4 (100 m)

4. Lisa Eder (Austria) - 78.5 (99.5 m)

5. Nozomi Maruyama (Japonia) - 76.6 (99 m)

6. Abigail Strate (Kanada) - 73.9 (97 m)

7. Selina Freitag (Niemcy) - 72 (96.5 m)

8. Nika Vodan (Słowenia) - 70.2 (96.5 m)

9. Silje Opseth (Norwegia) - 69.6 (100.5 m)

10. Ping Zeng (Chiny) - 67.8 (98 m)

-------------

29. Anna Twardosz - 52.3 (91 m)

34. Pola Bełtowska - 47.7 (88 m)

Wyniki trzeciego treningu:

1. Eirin Maria Kvindal (Norwegia) - 80.7 pkt (100 m)

2. Heidi Dyhre Traaserud (Norwegia) - 78.5 (99 m)

3. Sara Takanashi (Japonia) - 75 (96.5 m)

4. Abigail Strate (Kanada) - 74.8 (96.5 m)

5. Yuka Seto (Japonia) - 74.4 (98 m)

6. Frida Westman (Szwecja) - 71.1 (97 m)

6. Nika Vodan (Słowenia) - 71.1 (95.5 m)

6. Nozomi Maruyama (Japonia) - 71.1 (95.5 m)

9. Silje Opseth (Norwegia) - 69.6 (95.5 m)

10. Julia Muehlbacher (Austria) - 67.5 (94 m)

----------------

12. Anna Twardosz - 64.4 (94 m)

40. Pola Bełtowska - 45.1 (86.5 m)