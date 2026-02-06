Czy Polska sprawi wielką niespodziankę na igrzyskach? Startujemy ze "Studio Cortina"

Nadszedł ten długo wyczekiwany dzień! Już dziś oficjalnie wystartują zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. A wraz z nimi wystartuje również specjalne... "Studio Cortina". Będzie transmitowane każdego dnia imprezy sportowej. Trzy media Agory - Sport.pl, TOK FM i Radio ZET połączyły siły, by codziennie dostarczać Państwu świeżą dawkę newsów i informacji z mroźnych Włoszech. Już dziś pierwszy odcinek!

Czy Polacy mają szanse na medal? Co dzieje się we Włoszech? "Studio Cortina" startuje już dziś!

Piątkowe "Studio Cortina" wystartuje o godzinie 9:30. Prowadzącymi pierwszego programu będą Paweł Wilkowicz, dyrektor ds. rozwoju Sport.pl, a także Paweł Chłystek, dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onet". Nie będą w studiu sami. Towarzyszyć będą im specjalni goście, osobistości ze świata sportu. To Tomasz Sikora, medalista olimpijski i ekspert Eurosportu, Sławomir Hankus, trener i ekspert Eurosportu, a także Artur Nogal, szkoleniowiec łyżwiarzy szybkich.

O czym będą rozmawiać? Ano m.in. o polskich szanse na medale - do Włoch pojechało aż 59 rodaków - a także o sytuacji na Półwyspie Apenińskim. W trakcie programu będzie czekać na Państwa również coś specjalnego - raporty naszych wysłanników, którzy z bliska będą obserwować zmagania sportowców. Ze studiem w Warszawie prosto z Włoch połączą się Dominik Wardzichowski, Jakub Balcerki i Radosław Leniarski ze Sport.pl, a także Przemysław Pozowski z TOK FM i Mateusz Ligęza z Radia Zet. W trakcie cyklu "Studio Cortina" będą też łączenia z olimpijczykami! "Postaramy się, żeby program był na medal" - zapewniał Paweł Wilkowicz na X.

Link do historycznego, pierwszego "Studio Cortina" poniżej. Zapraszamy do oglądania!