Rosyjski skandal na igrzyskach. Na miejscu wiceprezydent USA

Nie jest nowością, że niektóre dyscypliny rozpoczynają olimpijską rywalizację jeszcze przed ceremonią otwarcia igrzysk. Nie inaczej jest w przypadku zimowej imprezy czterolecia w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Hokej na lodzie pań i panów odbywać się będzie w dwóch obiektach w stolicy Lombardii: PalaItalia oraz Fiera Milano.

Incydent z rosyjską flagą

Czwartkową rywalizację zakończył pojedynek pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Czechami. Faworytkami były oczywiście zawodniczki zza Oceanu, które wywiązały się z tej roli, pokonując nasze południowe sąsiadki 5:1.

Po tym spotkaniu więcej niż o wyniku mówi się o incydencie, do którego doszło w trakcie meczu. Obok czeskiego boksu zawisła... rosyjska flaga. Na ten fakt zareagowała jako pierwsza rezerwowa bramkarka czeskiej drużyny. Sprawa została zgłoszona do organizatorów i do światowej federacji, z ramienia której menedżerka turnieju pozbyła się barw zakazanych w międzynarodowym sporcie w niedługim czasie.

- Reakcja organizatorów i federacji hokejowej była szybka, ale całe wydarzenie nie było dla nas miłe - przyznała Tereza Sadilova, menedżerka reprezentacji Czech, nie kryjąc oburzenia zaistniałą sytuacją, która poddenerwowała zawodniczki.

J.D. Vance na meczu hokejowym

Zabranie rosyjskiej flagi miało swój ciąg dalszy. Krótko potem do menedżerki turnieju poszedł mężczyzna, który wyrwał z rąk kobiety wspomniany przedmiot i zabrał go ze sobą.

Podczas spotkania na trybunach hali lodowej gościł wiceprezydent USA, J.D. Vance. W związku z jego obecnością mecz odbywał się przy specjalnych procedurach bezpieczeństwa.

Rosyjscy oraz białoruscy sportowcy nie mogą występować na igrzyskach olimpijskich ze względu na wojnę na Ukrainie. MKOl dopuścił jednak do rywalizacji 20 sportowców z obydwu nacji. Mogą oni wystartować na igrzyskach po spełnieniu dodatkowych kryteriów (prócz sportowych), m.in. sprzeciwiając się wojnie na Ukrainie.