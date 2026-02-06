Tyle jest wart złoty medal olimpijski. To nie żart, najdroższy w historii

59 - tylu sportowców będzie reprezentować Polskę na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Kibice liczą, że Biało-Czerwonym uda się przywieźć z imprezy więcej medali niż przed czterema laty. Wówczas krążek wywalczył tylko Dawid Kubacki - trzecie miejsce na skoczni normalnej. Choć igrzyska jeszcze nie wystartowały, to media już mówią, że padł rekord. O co konkretnie chodzi?
Łącznie ponad 700 medali zostanie rozdanych na włoskiej imprezie. Jak podaje CNN, ich wartość będzie rekordowa. Powód? "Rosnąca cena metali szlachetnych". Wykonanie złotego krążka będzie kosztować organizatorów 2300 dolarów, a srebrnych 1400 dolarów - to najwięcej w historii.
W porównaniu z rokiem 2024, kiedy to odbyły się letnie igrzyska w Paryżu, koszt wykonania medalu dla zwycięzcy wzrósł aż dwukrotnie, a dla wicemistrza aż trzykrotnie! Cena złota wzrosła bowiem o 107 procent, a srebra o niemal 200 procent. Co warto zauważyć, krążek z najcenniejszego kruszcu nie jest wykonywany z czystego złota - dodaje się znaczną ilość srebra. Jedynie na brązowych krążkach organizatorzy zaoszczędzą w porównaniu z poprzednią edycją imprezy. A to przez fakt, że cena miedzi, z której jest wykonany, spadła. Obecnie koszt wykonania medalu za trzecie miejsce to jedynie 5,60 dolarów.
Jak dotąd reprezentanci Polski wywalczyli 23 medale w historii zimowych igrzysk olimpijskich. Najwięcej było brązowych, bo dziewięć sztuk. Siedem było koloru srebrnego i tyle samo koloru złotego. Aż trzy złote wywalczył sam Kamil Stoch. W tym roku również pojedzie na imprezę do Włoch, ale eksperci większych szans na medale mu nie dają. Nie znajduje się bowiem w olimpijskiej formie. Mimo wszystko nie można go skreślać. W 2022 roku również nie był w wysokiej dyspozycji, a zajął czwartą lokatę na dużej skoczni i stracił tylko niespełna cztery punkty do trzeciego miejsca.