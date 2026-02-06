Tyle jest wart złoty medal olimpijski. To nie żart, najdroższy w historii

59 - tylu sportowców będzie reprezentować Polskę na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Kibice liczą, że Biało-Czerwonym uda się przywieźć z imprezy więcej medali niż przed czterema laty. Wówczas krążek wywalczył tylko Dawid Kubacki - trzecie miejsce na skoczni normalnej. Choć igrzyska jeszcze nie wystartowały, to media już mówią, że padł rekord. O co konkretnie chodzi?

REKLAMA

Zobacz wideo "Ludzie pisali okrutne rzeczy". Panczenistki przetrwały hejt i zdobyły medal [Reportaż]

Tyle kosztują medale na IO 2026. Podwyżka cen zwala z nóg

Łącznie ponad 700 medali zostanie rozdanych na włoskiej imprezie. Jak podaje CNN, ich wartość będzie rekordowa. Powód? "Rosnąca cena metali szlachetnych". Wykonanie złotego krążka będzie kosztować organizatorów 2300 dolarów, a srebrnych 1400 dolarów - to najwięcej w historii.

W porównaniu z rokiem 2024, kiedy to odbyły się letnie igrzyska w Paryżu, koszt wykonania medalu dla zwycięzcy wzrósł aż dwukrotnie, a dla wicemistrza aż trzykrotnie! Cena złota wzrosła bowiem o 107 procent, a srebra o niemal 200 procent. Co warto zauważyć, krążek z najcenniejszego kruszcu nie jest wykonywany z czystego złota - dodaje się znaczną ilość srebra. Jedynie na brązowych krążkach organizatorzy zaoszczędzą w porównaniu z poprzednią edycją imprezy. A to przez fakt, że cena miedzi, z której jest wykonany, spadła. Obecnie koszt wykonania medalu za trzecie miejsce to jedynie 5,60 dolarów.

Zobacz też: Włosi ogłosili, że Polska ma medal igrzysk. A na skoczni cisza.

Czy Polacy powiększą dorobek medalowy na ZIO?

Jak dotąd reprezentanci Polski wywalczyli 23 medale w historii zimowych igrzysk olimpijskich. Najwięcej było brązowych, bo dziewięć sztuk. Siedem było koloru srebrnego i tyle samo koloru złotego. Aż trzy złote wywalczył sam Kamil Stoch. W tym roku również pojedzie na imprezę do Włoch, ale eksperci większych szans na medale mu nie dają. Nie znajduje się bowiem w olimpijskiej formie. Mimo wszystko nie można go skreślać. W 2022 roku również nie był w wysokiej dyspozycji, a zajął czwartą lokatę na dużej skoczni i stracił tylko niespełna cztery punkty do trzeciego miejsca.