Wywołali Polkę po medal na IO, na podium stanął ktoś inny. Jest reakcja

O sprawie pisaliśmy na Sport.pl w czwartek. Gdy trwało spotkanie kapitanów drużyn z przedstawicielami FIS, organizatorów i jury olimpijskich zawodów, na skoczni rzeczywiście wywołano nazwisko Poli Bełtowskiej podczas dekoracji. Dlaczego?
Bo była to próba ceremonii dekoracji po konkursie. Organizatorzy wybrali trzy nazwiska zawodniczek: jako srebrne medalistki wskazano Bełtowską i Katharinę Schmid z Niemiec, a jako mistrzynię olimpijską Norweżkę Eirin Maria Kvandal. Na podium weszły jednak oczywiście nie same skoczkinie, a "aktorki" - wolontariuszki z komitetu organizacyjnego.
- O, no to fajnie. Nie słyszałam o tym, ale fajnie - mówiła nam Polka po czwartkowych treningach. W nich nie spisała się najlepiej: zajęła 47. miejsce w pierwszej i 43. w drugiej oraz trzeciej serii. Wiadomo, że nie jest faworytką do wysokich pozycji w konkursie - nie chcemy jej odbierać żadnych szans, ale sama wie o tym, że przez cały sezon prezentowała raczej poziom, który pozwalał walczyć o punkty Pucharu Świata i kwalifikowanie się do konkursów.
Oczywiście, gdyby taka "przepowiednia" się spełniła, nikt by medalem nie pogardził. - Nie zapeszajmy - śmiała się Bełtowska. A jej trenerzy już wcześniej śmiali się, że skoro już przyznano im medal to, zamiast na treningi, trzeba było pojechać do wioski olimpijskiej świętować.
Choć to oczywiście tylko żarty. Treningi były bardzo ważne, żeby zapoznać się z obiektem. Słabsze pozycje Bełtowskiej nie znaczą, że na konkursie nie może być wyżej. - To nie był mój najlepszy debiut, ale fajnie, że udało mi się ze skoku na skok coś poprawić. Tak że mam nadzieję, że tak będzie cały czas dalej szło - mówiła jeszcze w czwartek. I w dwóch piątkowych seriach już było lepiej - skończyła je na 41., 34. i 40. pozycji.
Lepiej od Bełtowskiej prezentuje się druga z polskich skoczkiń, Anna Twardosz. Ona na normalnej skoczni w Predazzo może liczyć na walkę w szerokiej czołówce - nawet o pozycje w Top15, czy Top10. I w czwartek nie była od nich daleko: na 18., 20. i 27. miejscu. W ostatnich seriach przed sobotnim konkursem było już nieco gorzej. Polkę sklasyfikowano na 27., 29. i 12. (w treningu bez kilku najlepszych zawodniczek) pozycji. Jednak do wszystkiego, co na razie dzieje się na igrzyskach, podchodzi pozytywnie. - Mega cieszę się, że tu jestem i się ekscytuję. Walczy się o to przez cztery lata albo i więcej, od dziecka, żeby pojechać na te igrzyska, no i w końcu się udało. Czy przyjeżdżam tu w innej roli i z innymi celami? Tak. Chcę oddać dwa dobre skoki i czuć z tego satysfakcję. Wtedy wiem, że ten wynik będzie dobry - mówiła Twardosz.
Jak zareagowała na "medal" dla Bełtowskiej? - No, to już, do domu, koniec - zaśmiała się skoczkini. - Mam nadzieję, że to dobry prognostyk - dodała Twardosz już poważniej.
O próbę ceremonii zapytaliśmy też pozostałe dwie "nagrodzone" zawodniczki. - Biorę to w ciemno! -stwierdziła uśmiechnięta Katharina Schmid, która zgarnęłaby srebro obok Bełtowskiej. - To zaszczyt - zareagowała Eirin Maria Kvandal, wskazana przez organizatorów na mistrzynię olimpijską.
W treningach przed zawodami kobiet najlepsza była jednak ta, którą organizatorzy pominęli na tym prowizorycznym podium - Nika Prevc. Słowenka wygrała aż cztery z sześciu serii w ciągu dwóch dni. W piątek wygrała obie, w których wystartowała z ogromną przewagą, odlatując rywalkom na 105 i 108 m. Tak daleko nie skakał nikt, więc Prevc będzie zdecydowaną faworytką do złota w sobotnim konkursie na normalnej skoczni. Ten zaplanowano na 18:45, a godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna. Relacje na żywo z igrzysk na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.