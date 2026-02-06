Igrzyska olimpijskie 2026. O której dzisiaj starty Polaków? Terminarz 6 lutego [HARMONOGRAM]

Dotychczas w historii zimowych igrzysk olimpijskich reprezentanci Polski zdobyli 23 medale - siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Podczas ostatniej zimowej imprezy w Pekinie nasz dorobek był skromny. Do kraju z medalem wrócił tylko Dawid Kubacki, zajmując trzecie miejsce w konkursie skoków narciarskich na normalnym obiekcie.

Wyjątkowa ceremonia otwarcia igrzysk

W tym roku liczba krążków powinna być większa. Miejsc na podium wypatrujemy w łyżwiarstwie szybkim. Damian Żurek jest bardzo mocny na 500 oraz 1000 metrów. Na dystansie 500 metrów wśród kobiet duże szanse na medal ma Kaja Ziomek-Nogal. O krążek powinien także powalczyć Władimir Semirunnij (10 km). A to tylko część naszych medalowych nadziei.

W piątek o godz. 20:00 rozpocznie się oficjalna ceremonia otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Włosi przygotowali coś specjalnego, bo wszystko odbędzie się w czterech miejscach jednocześnie i zostanie połączone w jedną historię. Centrum wydarzeń będzie mieścić się na legendarnym San Siro w Mediolanie, ale poza tym uroczystości zostały zaplanowane również w Cortinie d'Ampezzo, Predazzo oraz Livigno.

W Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zostaną zapalone znicze olimpijskie. Na San Siro pojawią się wybitni artyści na czele z Andreą Bocellim.

Jak wygląda plan startów Polaków 6 lutego?

Również w piątek będziemy już żyli pierwszymi startami reprezentantów Polski. Tego dnia na sportowych arenach pojawią się łyżwiarze figurowi. Wszystko rozpocznie się już o godz. 9:55. Wtedy bowiem zobaczymy naszą parę taneczną w tańcu rytmicznym (Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza).

Później w programie krótkim par sportowym zaprezentują się nam Julia Szczecinina oraz Michał Woźniak, na samym końcu na starcie pojawi się Jekaterina Kurakowa w programie krótkim solistek. Wszystkie te konkurencje odbędą się w ramach zawodów drużynowych.

Plan startów reprezentantów Polski na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich - 6 lutego: