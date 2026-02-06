Powrót na stronę główną
REKLAMA
Advertisement

Igrzyska olimpijskie 2026. O której dzisiaj starty Polaków? Terminarz 6 lutego [HARMONOGRAM]

W piątek (6 lutego) o godz. 20:00 rozpocznie się oficjalne otwarcie XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Wcześniej - już o 9:55 - na starcie staną reprezentanci Polski. Oto harmonogram startów Biało-Czerwonych na ten dzień.
Jekaterina Kurakowa
screen instagram.com/ekaterina_kurakova/

Dotychczas w historii zimowych igrzysk olimpijskich reprezentanci Polski zdobyli 23 medale - siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Podczas ostatniej zimowej imprezy w Pekinie nasz dorobek był skromny. Do kraju z medalem wrócił tylko Dawid Kubacki, zajmując trzecie miejsce w konkursie skoków narciarskich na normalnym obiekcie.

Zobacz wideo "Ludzie pisali okrutne rzeczy". Panczenistki przetrwały hejt i zdobyły medal [Reportaż]

Wyjątkowa ceremonia otwarcia igrzysk 

W tym roku liczba krążków powinna być większa. Miejsc na podium wypatrujemy w łyżwiarstwie szybkim. Damian Żurek jest bardzo mocny na 500 oraz 1000 metrów. Na dystansie 500 metrów wśród kobiet duże szanse na medal ma Kaja Ziomek-Nogal. O krążek powinien także powalczyć Władimir Semirunnij (10 km). A to tylko część naszych medalowych nadziei.

W piątek o godz. 20:00 rozpocznie się oficjalna ceremonia otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Włosi przygotowali coś specjalnego, bo wszystko odbędzie się w czterech miejscach jednocześnie i zostanie połączone w jedną historię. Centrum wydarzeń będzie mieścić się na legendarnym San Siro w Mediolanie, ale poza tym uroczystości zostały zaplanowane również w Cortinie d'Ampezzo, Predazzo oraz Livigno. 

W Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zostaną zapalone znicze olimpijskie. Na San Siro pojawią się wybitni artyści na czele z Andreą Bocellim. 

Jak wygląda plan startów Polaków 6 lutego?

Również w piątek będziemy już żyli pierwszymi startami reprezentantów Polski. Tego dnia na sportowych arenach pojawią się łyżwiarze figurowi. Wszystko rozpocznie się już o godz. 9:55. Wtedy bowiem zobaczymy naszą parę taneczną w tańcu rytmicznym (Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza).

Później w programie krótkim par sportowym zaprezentują się nam Julia Szczecinina oraz Michał Woźniak, na samym końcu na starcie pojawi się Jekaterina Kurakowa w programie krótkim solistek. Wszystkie te konkurencje odbędą się w ramach zawodów drużynowych.

Plan startów reprezentantów Polski na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich - 6 lutego:

  • 9:55 - łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe, pary taneczne, taniec rytmiczny (Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)
  • 11:35 - łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe, pary sportowe, program krótki (Julia Szczecinina, Michał Woźniak)
  • 13:35 - łyżwiarstwo figurowe - zawody drużynowe, solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...