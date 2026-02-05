Ukraińcy wylali wiadro pomyj na polską firmę. "Skąpstwo, ordynarność, zły smak"

6 lutego rozpoczną się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polskę reprezentować będzie 59 sportowców w dwunastu dyscyplinach, a na chorążych wybrano Natalię Czerwonkę i Kamila Stocha. Naszych wschodnich sąsiadów - Ukraińców reprezentować będzie 46 sportowców z 11 dyscyplin. Wokół tej kadry wybuchło ogromne poruszenie. Wszystko przez... stroje, które przygotowała polska marka 4F.

Ukraińcy nie wytrzymali, kiedy zobaczyli stroje kadry na IO

Serwis sportnews.24tv.ua pisze wprost, że projekt "spotkał się z krytyką ze względu na prosty krój i brak tożsamości" - czytamy. Przytoczono nawet kilka komentarzy: "Skąpstwo, ordynarność i zły smak" - czytamy.

Dziennikarze podkreślają, że Ukraińcom nie spodobał się styl i wygląd stroju. "Niektórzy krytykowali prostotę projektu i brak wyrazistości" - twierdzą internauci. Serwis wyciągnął kilka wpisów niezadowolonych kibiców.

"Mam już dość tego świństwa. Po prostu wzięli 4F z magazynu, zastosowali i proszę bardzo. Nie potrafili nawet wymyślić ciekawego wzoru! Spójrzcie, co robią inne kraje i jakie jest ich podejście" - stwierdził jeden z użytkowników social mediów.

"Dopóki Ukraińskim Komitetem Olimpijskim będą kierować tacy ludzie jak Wadim Gutzeit (dawniej Serhij Bubka, a wcześniej Wiktor Janukowycz), nie będziemy mieli ani stylowych mundurów, ani nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, ani zainteresowania sportem" - wtórował inny.

Komitet Olimpijski Ukrainy zabrał głos nt. strojów

Co na temat strojów twierdzi Narodowy Komitet Olimpijski Ukrainy powiedział o strojach drużyny? "Jasne niebiesko-żółte kolory podkreślają narodową dumę, a przemyślany design i wysokiej jakości materiały zapewniają komfort i swobodę ruchów w każdych warunkach" - napisano w komunikacie.

"Stroje zostały opracowane wspólnie ze sportowcami, biorąc pod uwagę ich życzenia dotyczące kolorów, funkcjonalnych detali i cech charakterystycznych dla każdej dyscypliny sportowej. 4F towarzyszy naszym sportowcom na forach olimpijskich od 2024 roku i udowadnia, że połączenie stylu, wygody i innowacji jest rzeczywistością. Dziękujemy marce 4F za wsparcie ukraińskich sportowców i za to, że nasza drużyna zawsze wygląda jasno i pewnie!" - dodano.