Ukraińcy wylali wiadro pomyj na polską firmę. "Skąpstwo, ordynarność, zły smak"

6 lutego rozpoczną się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polskę reprezentować będzie 59 sportowców w dwunastu dyscyplinach, a na chorążych wybrano Natalię Czerwonkę i Kamila Stocha. Naszych wschodnich sąsiadów - Ukraińców reprezentować będzie 46 sportowców z 11 dyscyplin. Wokół tej kadry wybuchło ogromne poruszenie. Wszystko przez... stroje, które przygotowała polska marka 4F.
Serwis sportnews.24tv.ua pisze wprost, że projekt "spotkał się z krytyką ze względu na prosty krój i brak tożsamości" - czytamy. Przytoczono nawet kilka komentarzy: "Skąpstwo, ordynarność i zły smak" - czytamy.
Dziennikarze podkreślają, że Ukraińcom nie spodobał się styl i wygląd stroju. "Niektórzy krytykowali prostotę projektu i brak wyrazistości" - twierdzą internauci. Serwis wyciągnął kilka wpisów niezadowolonych kibiców.
"Mam już dość tego świństwa. Po prostu wzięli 4F z magazynu, zastosowali i proszę bardzo. Nie potrafili nawet wymyślić ciekawego wzoru! Spójrzcie, co robią inne kraje i jakie jest ich podejście" - stwierdził jeden z użytkowników social mediów.
Zobacz też: Ogłosili, że Polka ma sensacyjny medal IO. To się naprawdę wydarzyło
"Dopóki Ukraińskim Komitetem Olimpijskim będą kierować tacy ludzie jak Wadim Gutzeit (dawniej Serhij Bubka, a wcześniej Wiktor Janukowycz), nie będziemy mieli ani stylowych mundurów, ani nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, ani zainteresowania sportem" - wtórował inny.
Co na temat strojów twierdzi Narodowy Komitet Olimpijski Ukrainy powiedział o strojach drużyny? "Jasne niebiesko-żółte kolory podkreślają narodową dumę, a przemyślany design i wysokiej jakości materiały zapewniają komfort i swobodę ruchów w każdych warunkach" - napisano w komunikacie.
"Stroje zostały opracowane wspólnie ze sportowcami, biorąc pod uwagę ich życzenia dotyczące kolorów, funkcjonalnych detali i cech charakterystycznych dla każdej dyscypliny sportowej. 4F towarzyszy naszym sportowcom na forach olimpijskich od 2024 roku i udowadnia, że połączenie stylu, wygody i innowacji jest rzeczywistością. Dziękujemy marce 4F za wsparcie ukraińskich sportowców i za to, że nasza drużyna zawsze wygląda jasno i pewnie!" - dodano.