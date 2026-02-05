Tego nikt się nie spodziewał. MON nagle wydał komunikat ws. igrzysk

Igrzyska olimpijskie rozpoczynają się lada dzień, a stolicami światowego sportu staną się Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. W tym czasie będziemy trzymać kciuki za polskich zawodników. W tym gronie nie brakuje żołnierzy, o czym w czwartek przypomniał MON.

REKLAMA

Zobacz wideo Damian Żurek: Nie mam obaw, jestem spokojny. Wizualizuję sobie olimpijski start, ale nie dmucham balonika

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało komunikat. Chodzi o igrzyska

"Zimowe areny w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo czekają! Wśród 21 żołnierzy-sportowców o olimpijskie laury powalczą specjaliści od prędkości i wytrzymałości" - napisano w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej na portalu X.

W tym gronie MON wymienieni zostali:

szer. Damian Żurek – polski ekspres na lodzie! Mistrz Europy na 500 m i 1000 m oraz brązowy medalista Mistrzostw Świata w Calgary,

st. szer. Michał Niewiński – nadzieja short tracku; mistrz świata juniorów, który regularnie staje na podium World Tour, w tym ze srebrem na 1000 m w Pekinie,

por. Iwona Januszyk – instruktorka w Zakopanem i czołowa skialpinistka świata, która historyczny debiut narciarstwa wysokogórskiego na IO przypieczętowała brązem PŚ w USA

"Od lodowego toru po wysokogórskie szczyty – nasi żołnierze mierzą w najwyższe cele. Powodzenia!" - napisał oficjalny profil Ministerstwa Obrony Narodowej, wspominając także we wpisie o Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym, którego rola w rozwoju sportowców jest nie do pominięcia.

"Strony porozumienia wspólnie będą działały na rzecz rozwoju sportu wyczynowego i Ruchu Olimpijskiego w Polsce. Jako nadrzędne uznają promowanie idei i wartości olimpijskich wśród żołnierzy i w społeczeństwie i równolegle – popularyzację sportu wojskowego oraz promocję osiągnięć polskich sportowców-żołnierzy-olimpijczyków" - tak na portalu wojsko-polskie.pl opisano strategiczne porozumienie zawarte przez CWZS i PKOl.

Czytaj też: W Polsce już się zaczęło. Obławy na gangi. "Ceny skaczą w górę"

Sportowcy-żołnierze będą reprezentować nasz kraj w wielu dyscyplinach podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Wcześniej MON przedstawił innych zawodników i inne zawodniczki, którzy powalczą o medale na najważniejszej imprezie czterolecia.

Pełna lista sportowców-żołnierzy na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie:

Klaudia Adamek, Iwona Januszyk, Michał Niewiński, Aleksandra Król-Walas, Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk (snowboard)

Dominik Bury, Izabela Marcisz, Monika Skinder, Maciej Staręga (biegi narciarskie)

Martyna Baran, Karolina Bosiek, Marek Kania, Damian Żurek (łyżwiarstwo szybkie)

Konrad Badacz, Jan Guńka, Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Marcin Zawół, Kamila Żuk (biathlon)

Igrzyska startują 6 lutego i potrwają do 22 lutego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej. Na miejscu we Włoszech pracują dla Państwa nasi korespondenci: Jakub Balcerski, Radosław Leniarski i Dominik Wardzichowski.