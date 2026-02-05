Powrót na stronę główną

Tego nikt się nie spodziewał. MON nagle wydał komunikat ws. igrzysk

Igrzyska olimpijskie już tuż, tuż. Ministerstwo Obrony Narodowej wydało komunikat, w którym przedstawiło sportowców-żołnierzy, którzy wezmą udział w imprezie czterolecia. Centralny Wojskowy Zespół Sportowy może się pochwalić pokaźną reprezentacją zawodników i zawodniczek.
Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl

Igrzyska olimpijskie rozpoczynają się lada dzień, a stolicami światowego sportu staną się Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. W tym czasie będziemy trzymać kciuki za polskich zawodników. W tym gronie nie brakuje żołnierzy, o czym w czwartek przypomniał MON.

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało komunikat. Chodzi o igrzyska

"Zimowe areny w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo czekają! Wśród 21 żołnierzy-sportowców o olimpijskie laury powalczą specjaliści od prędkości i wytrzymałości" - napisano w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej na portalu X.

W tym gronie MON wymienieni zostali:

  • szer. Damian Żurek – polski ekspres na lodzie! Mistrz Europy na 500 m i 1000 m oraz brązowy medalista Mistrzostw Świata w Calgary,
  • st. szer. Michał Niewiński – nadzieja short tracku; mistrz świata juniorów, który regularnie staje na podium World Tour, w tym ze srebrem na 1000 m w Pekinie,
  • por. Iwona Januszyk – instruktorka w Zakopanem i czołowa skialpinistka świata, która historyczny debiut narciarstwa wysokogórskiego na IO przypieczętowała brązem PŚ w USA

"Od lodowego toru po wysokogórskie szczyty – nasi żołnierze mierzą w najwyższe cele. Powodzenia!" - napisał oficjalny profil Ministerstwa Obrony Narodowej, wspominając także we wpisie o Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym, którego rola w rozwoju sportowców jest nie do pominięcia.

"Strony porozumienia wspólnie będą działały na rzecz rozwoju sportu wyczynowego i Ruchu Olimpijskiego w Polsce. Jako nadrzędne uznają promowanie idei i wartości olimpijskich wśród żołnierzy i w społeczeństwie i równolegle – popularyzację sportu wojskowego oraz promocję osiągnięć polskich sportowców-żołnierzy-olimpijczyków" - tak na portalu wojsko-polskie.pl opisano strategiczne porozumienie zawarte przez CWZS i PKOl.

Sportowcy-żołnierze będą reprezentować nasz kraj w wielu dyscyplinach podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Wcześniej MON przedstawił innych zawodników i inne zawodniczki, którzy powalczą o medale na najważniejszej imprezie czterolecia.

Pełna lista sportowców-żołnierzy na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie:

  • Klaudia Adamek, Iwona Januszyk, Michał Niewiński, Aleksandra Król-Walas, Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk (snowboard)
  • Dominik Bury, Izabela Marcisz, Monika Skinder, Maciej Staręga (biegi narciarskie)
  • Martyna Baran, Karolina Bosiek, Marek Kania, Damian Żurek (łyżwiarstwo szybkie)
  • Konrad Badacz, Jan Guńka, Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Marcin Zawół, Kamila Żuk (biathlon)

Igrzyska startują 6 lutego i potrwają do 22 lutego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej. Na miejscu we Włoszech pracują dla Państwa nasi korespondenci: Jakub Balcerski, Radosław Leniarski i Dominik Wardzichowski.

