Tego nikt się nie spodziewał. MON nagle wydał komunikat ws. igrzysk

Igrzyska olimpijskie rozpoczynają się lada dzień, a stolicami światowego sportu staną się Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. W tym czasie będziemy trzymać kciuki za polskich zawodników. W tym gronie nie brakuje żołnierzy, o czym w czwartek przypomniał MON.
"Zimowe areny w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo czekają! Wśród 21 żołnierzy-sportowców o olimpijskie laury powalczą specjaliści od prędkości i wytrzymałości" - napisano w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej na portalu X.
W tym gronie MON wymienieni zostali:
"Od lodowego toru po wysokogórskie szczyty – nasi żołnierze mierzą w najwyższe cele. Powodzenia!" - napisał oficjalny profil Ministerstwa Obrony Narodowej, wspominając także we wpisie o Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym, którego rola w rozwoju sportowców jest nie do pominięcia.
"Strony porozumienia wspólnie będą działały na rzecz rozwoju sportu wyczynowego i Ruchu Olimpijskiego w Polsce. Jako nadrzędne uznają promowanie idei i wartości olimpijskich wśród żołnierzy i w społeczeństwie i równolegle – popularyzację sportu wojskowego oraz promocję osiągnięć polskich sportowców-żołnierzy-olimpijczyków" - tak na portalu wojsko-polskie.pl opisano strategiczne porozumienie zawarte przez CWZS i PKOl.
Czytaj też: W Polsce już się zaczęło. Obławy na gangi. "Ceny skaczą w górę"
Sportowcy-żołnierze będą reprezentować nasz kraj w wielu dyscyplinach podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Wcześniej MON przedstawił innych zawodników i inne zawodniczki, którzy powalczą o medale na najważniejszej imprezie czterolecia.
Pełna lista sportowców-żołnierzy na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie:
Igrzyska startują 6 lutego i potrwają do 22 lutego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej. Na miejscu we Włoszech pracują dla Państwa nasi korespondenci: Jakub Balcerski, Radosław Leniarski i Dominik Wardzichowski.