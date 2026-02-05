Na ten dzień czekało wielu kibiców. Już w piątek, 6 lutego, odbędzie się uroczyste otwarcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Tego samego dnia, od godz. 9.55 rywalizację o medale we Włoszech rozpoczną reprezentanci i reprezentantki Polski. Najpierw wystartują łyżwiarze figurowi Sofia Dowhal oraz Wiktor Kulesza.

Polacy ruszają do boju na ZIO 2026

Polacy w Mediolanie będą startować już w czwartek, 5 lutego. Tego dnia odbędą się jednak tylko treningi. Od godz. 14.30 w treningu weźmie udział saneczkarz Mateusz Sochowicz. Dwie i pół godziny później tor sprawdzi też saneczkarka Klaudia Domaradzka. O godz. 17 w treningu skoków narciarskich wezmą udział Pola Bełtowska i Anna Twardosz. Dzień zakończą o godz. 20 polscy skoczkowie: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek.

Polacy dotychczas zdobyli 23 medale na zimowych igrzyskach olimpijskich (po siedem złotych i srebrnych oraz dziewięć brązowych). Cztery lata temu w Pekinie jedyny medal wywalczył skoczek Dawid Kubacki.

Teraz największe nadzieje na medal pokładane są w łyżwiarstwie szybkim. "W tym roku szans na medale nie upatruje się w skokach czy w biegach narciarskich, ale łyżwiarstwo szybkie znów może być siłą naszej reprezentacji. Damian Żurek, Władimir Semirunnij i Kaja Ziomek-Nogal są jednymi z faworytów w tej konkurencji. Spore nadzieje polscy kibice mogą pokładać także w Aleksandrze Król-Walas w snowboardzie czy w Feliksie Pigeonie w short tracku" - pisał Dominik Stachowiak ze Sport.pl.

Wszystkie starty Polaków przez całe ZIO 2026 można zobaczyć tutaj.

Mediolan 2026. O której dzisiaj starty Polaków? Terminarz 5 lutego [HARMONOGRAM]