Biegi narciarskie to jedna z dyscyplin podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. W trakcie igrzysk będzie kilka konkurencji: bieg łączony, sprint stylem klasycznym, bieg masowy stylem klasycznym, sztafeta, bieg indywidualny stylem dowolnym i sprint drużynowy stylem dowolnym. W biegach narciarskich będzie nas reprezentować siedmioro Polaków: Izabela Marcisz, Monika Skinder, Eliza Rucka-Michałek, Aleksandra Kołodziej, Dominik Bury, Sebastian Bryja oraz Maciej Staręga. Niektórzy z rywali Polaków nie pojawią się w wiosce olimpijskiej.

Finowie nie będą w wiosce olimpijskiej. "Warunki życia muszą być dobre"

Okazuje się, że w wiosce olimpijskiej nie pojawi się reprezentacja Finlandii w biegach narciarskich, co podaje serwis iltalehti.fi, powołując się na słowa Reijo Jylhy, trenera żeńskiej reprezentacji. Powód? Niski komfort zakwaterowania. Finowie postawili na czterogwiazdkowy hotel w Tesero, który leży 2,5 km od stadionu narciarskiego.

- Pokoje w wiosce olimpijskiej są naprawdę małe. Kiedy przebywa się w tym samym miejscu przez długi czas, to warunki życia muszą być dobre. Cały zespół podjął tę samą decyzję. Hotel zorganizował nam Fiński Komitet Olimpijski i wydaje się całkiem niezły. Warunki są dobre. Mamy własną strefę w jadalni, własną salę śniadaniową i własną siłownię. Sprowadzono do nas saunę z Finlandii. Są wolne pokoje. Jeśli ktoś zachoruje, to będziemy mogli go odizolować - tłumaczył Jylha.

W trakcie igrzysk olimpijskich sportowcy mają do dyspozycji sześć wiosek olimpijskich, które znajdują się w Mediolanie, Cortinie, Predazzo, Antholz, Livigno oraz Bormio. Biegi narciarskie będą się odbywać w dolinie Val di Fiemme, więc najbliższa wioska dla narciarzy znajdowała się w Predazzo.

W trakcie ZIO w Pekinie Finlandia wywalczyła sześć medali w biegach narciarskich. Iivo Niskanen zdobył złoty medal w biegu indywidualnym, a także brąz w biegu łączonym. Kerttu Niskanen wywalczyła brązowy medal w biegu masowym kobiet i srebro w biegu indywidualnym. Krista Parmakoski zdobyła brązowy krążek w biegu indywidualnym. Do tego należy dodać srebro Finów w sprincie drużynowym.

Były i aktualny prezydent RP będą dopingować Polaków na igrzyskach. "Dałem zaproszenie"

Łącznie z Polski do Włoch poleciało 157 osób. Mowa o 60 sportowcach, 15 osobach z misji olimpijskiej, a także o 82 osobach współpracujących. Częścią delegacji będzie aktualny prezydent RP Karol Nawrocki, co potwierdził już Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Z kolei były prezydent RP Andrzej Duda pojawi się we Włoszech na własny koszt.

- Spotkałem się z prezydentem, dałem zaproszenie. Co więcej, wczoraj po ślubowaniu samolotem prezydenckim, dzięki uprzejmości pana prezydenta, nasza reprezentacja doleciała szczęśliwie do Mediolanu - tłumaczył Piesiewicz.

- Czuję się pierwszym kibicem Rzeczypospolitej, wszystkich dyscyplin, i zawsze moje serce bije mocniej, gdy polski sportowiec występuje w zawodach, a szczególnie gdy wybrzmiewa polski hymn i powiewa biało-czerwona flaga. Z tego zawsze jestem dumny. W imieniu wspólnoty narodowej mogę powiedzieć, że Polacy są dumni ze swoich sportowców i z tych, którzy naszych sportowców prowadzą do wielkiego sukcesu - mówił Nawrocki podczas wręczania nominacji olimpijskich sportowcom.