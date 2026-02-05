Igrzyska olimpijskie 2026. Kiedy startują Polacy? Pełny terminarz

59 reprezentantów Polski udało się do północnych Włoch, gdzie od 6 do 22 lutego rywalizować będą o medale podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.

Zobacz wideo Małysz o konflikcie z Piesiewiczem: Zachowaliśmy się jak małe dzieci

Nasi zawodnicy i zawodniczki będą chcieli poprawić dorobek, w którym na ten moment znajdują się 23 krążki: siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Cztery lata temu w Pekinie nie było kolorowo. Wówczas na podium stał tylko skoczek narciarski Dawid Kubacki, który na skoczni normalnej zajął trzecie miejsce. To były pierwsze Zimowe Igrzyska Olimpijskie od 1972 roku, na których nasza reprezentacja wywalczyła tylko jeden medal.

Co ciekawe, pierwszy krążek olimpijski padł łupem Polaka właśnie w Cortinie d'Ampezzo w 1956 roku. Wówczas na najniższym stopniu podium stanął Franciszek Gąsienica Groń, który odniósł sukces w kombinacji norweskiej. Pierwsze złoto z kolei zdobył skoczek narciarski Wojciech Fortuna w 1972 roku w Sapporo.

Na kolejny złoty medal Biało-Czerwoni czekali aż do 2010 roku. W kanadyjskim Vancouver najlepsza okazała się Justyna Kowalczyk, która w biegach narciarskich organizowanych w Whistler Olympic Park dołożyła także jedno srebro i jeden brąz.

Najlepiej pod kątem medalowym Polacy poradzili sobie w 2014 roku w Soczi. Na rosyjskiej ziemi dwukrotnie triumfował Kamil Stoch, po jednym złocie dołożyli Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie) i Justyna Kowalczyk, a ponadto mogliśmy cieszyć się ze srebra pań w biegu drużynowym w łyżwiarstwie szybkim i brązu panów w tej samej konkurencji.

W tym roku szansy na medale nie upatruje się w skokach czy w biegach narciarskich, ale łyżwiarstwo szybkie znów może być siłą naszej reprezentacji. Damian Żurek, Władimir Semirunnij i Kaja Ziomek-Nogal są jednymi z faworytów w tej konkurencji. Spore nadzieje polscy kibice mogą pokładać także w Aleksandrze Król-Walas w snowboardzie czy w Feliksie Pigeonie w short tracku. Swoje ostatnie igrzyska z kolei zanotuje chorąży polskiej kadry i trzykrotny złoty medalista olimpijski, Kamil Stoch.

Sportowymi emocjami z udziałem Biało-Czerwonych żyć będziemy od pierwszego do ostatniego dnia imprezy. Jako pierwsi podczas ZIO 2026, bo już w piątek 6 lutego zaprezentują się łyżwiarze figurowi, zaś rywalizację jako ostatnie, 22 lutego, zakończą biegaczki narciarskie.

Terminarz startów Polaków na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026:

Piątek, 6 lutego:

9:55 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary taneczne, taniec rytmiczny (Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)

11:35 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary sportowe, program krótki (Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

13:35 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)

Sobota, 7 lutego:

13:00 – biegi narciarskie, bieg łączony 10+10 km kobiet, FINAŁ (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

17:00 – saneczkarstwo, jedynki mężczyzn – 1. ślizg (Mateusz Sochowicz)

18:32 – saneczkarstwo, jedynki mężczyzn – 2. ślizg (Mateusz Sochowicz)

18:45 – skoki narciarskie, konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej, FINAŁ (Pola Bełtowska, Anna Twardosz)

19:45 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, soliści, program krótki (Władimir Samojłow)

22:05 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary taneczne, taniec dowolny (ew. Sofija Dowhal, Wiktor Kulesza)

Niedziela, 8 lutego:

9:00 – snowboard, slalom gigant równoległy kobiet – eliminacje (Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas)

9:30 – snowboard, slalom gigant równoległy mężczyzn – eliminacje (Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)

11:30 – narciarstwo alpejskie, zjazd kobiet, FINAŁ (Maryna Gąsienica-Daniel)

12:30 – biegi narciarskie, bieg łączony 10+10 km mężczyzn, FINAŁ (Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)

13:00 – snowboard, slalom gigant równoległy kobiet i mężczyzn – FINAŁY (ew. Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas, Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)

14:05 – biathlon, sztafeta mieszana 4x6 km, FINAŁ (Polska)

17:00 – saneczkarstwo, jedynki mężczyzn – 3. ślizg (Mateusz Sochowicz)

18:34 – saneczkarstwo, jedynki mężczyzn – 4. ślizg, FINAŁ (Mateusz Sochowicz)

19:30 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, pary sportowe, program dowolny (ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

20:45 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, solistki, program dowolny (ew. Jekaterina Kurakowa)

21:55 – łyżwiarstwo figurowe – zawody drużynowe, soliści, program dowolny (ew. Władimir Samojłow)

Poniedziałek, 9 lutego:

17:00 – saneczkarstwo, jedynki kobiet – 1. ślizg (Klaudia Domaradzka)

17:30 – łyżwiarstwo szybkie, 1000 m kobiet, FINAŁ (Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka)

18:35 – saneczkarstwo, jedynki kobiet – 2. ślizg (Klaudia Domaradzka)

19:00 – skoki narciarskie, konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej, FINAŁ (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

Wtorek, 10 lutego:

9:15 – biegi narciarskie, sprint techniką klasyczną kobiet, kwalifikacje (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

9:55 – biegi narciarskie, sprint techniką klasyczną mężczyzn, kwalifikacje (Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)

10:30 – narciarstwo alpejskie, kombinacja drużynowa kobiet, zjazd (Maryna Gąsienica-Daniel)

10:30 – short track, 500 m kobiet, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

11:10 – short track, 1000 m mężczyzn, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)

11:45 biegi narciarskie, sprint techniką klasyczną kobiet i mężczyzn, FINAŁY (ew. Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)

11:59 – short track, sztafeta mieszana, 1/4 finału (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska, Michał Niewiński, Felix Pigeon)

12:34 – short track, sztafeta mieszana, 1/2 finału (ew. Polska)

13:03 – short track, sztafeta mieszana, finał B (ew. Polska)

13:10 – short track, sztafeta mieszana, FINAŁ A (ew. Polska)

13:30 – biathlon, bieg indywidualny na 20 km mężczyzn, FINAŁ (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

14:00 – narciarstwo alpejskie, kombinacja drużynowa kobiet, slalom (Aniela Sawicka)

17:00 – saneczkarstwo, jedynki kobiet – 3. ślizg (Klaudia Domaradzka)

18:30 – łyżwiarstwo figurowe, soliści, program krótki (Władimir Samojłow)

18:34 – saneczkarstwo, jedynki kobiet – 4. ślizg, FINAŁ (Klaudia Domaradzka)

18:45 – skoki narciarskie, konkurs drużyn mieszanych na skoczni normalnej, FINAŁ (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Pola Bełtowska, Anna Twardosz)

Środa, 11 lutego:

10:00 – kombinacja norweska, skoki na normalnej skoczni mężczyzn (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

13:45 – kombinacja norweska, bieg na 10 km mężczyzn, FINAŁ (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

14:15 – biathlon, bieg indywidualny kobiet na 15 km, FINAŁ (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

17:00 – saneczkarstwo, dwójki kobiet – 1. ślizg (Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska)

17:51 – saneczkarstwo, dwójki mężczyzn – 1. ślizg (Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk)

18:30 – łyżwiarstwo szybkie, 1000 m mężczyzn, FINAŁ (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)

18:53 – saneczkarstwo, dwójki kobiet – 2. ślizg (Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska)

19:44 – saneczkarstwo, dwójki mężczyzn – 2. ślizg (Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk)

Czwartek, 12 lutego:

11:30 – narciarstwo alpejskie, supergigant kobiet, FINAŁ (Maryna Gąsienica-Daniel)

13:00 – biegi narciarskie, 10 km stylem dowolnym kobiet, FINAŁ (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

18:30 – saneczkarstwo, sztafeta mieszana, FINAŁ (Klaudia Domaradzka, Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska, Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Mateusz Sochowicz)

20:15 – short track, 500 m kobiet, ćwierćfinały (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

20:28 – short track, 1000 m mężczyzn, ćwierćfinały (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

21:00 – short track, 500 m kobiet, półfinały (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

21:07 – short track, 1000 m mężczyzn, półfinały (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

21:31 – short track, 500 m kobiet, finał B (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

21:36 – short track, 500 m kobiet, FINAŁ A (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

21:43 – short track, 1000 m mężczyzn, finał B (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

21:48 – short track, 1000 m mężczyzn, FINAŁ A (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

Piątek, 13 lutego:

11:45 – biegi narciarskie, 10 km stylem dowolnym mężczyzn, FINAŁ (Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)

14:00 – biathlon, sprint na 10 km mężczyzn, FINAŁ (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

16:00 – łyżwiarstwo szybkie, 10 000 m mężczyzn, FINAŁ (Władimir Semirunnij)

19:00 – łyżwiarstwo figurowe, soliści, program dowolny, FINAŁ (ew. Władimir Samojłow)

Sobota, 14 lutego:

12:00 – biegi narciarskie, sztafeta 4x7,5 km kobiet, FINAŁ (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

14:45 – biathlon, sprint na 7,5 km km kobiet, FINAŁ (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

17:00 – łyżwiarstwo szybkie, 500 m mężczyzn, FINAŁ (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)

18:45 – skoki narciarskie, konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej, FINAŁ (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

20:15 – short track, 1500 m mężczyzn, ćwierćfinały (Michał Niewiński, Felix Pigeon)

21:01 – short track, 1000 m kobiet, kwalifikacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

21:49 – short track, 1500 m mężczyzn, półfinały (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

22:35 – short track, 1500 m mężczyzn, finał B (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

22:42 – short track, 1500 m mężczyzn, FINAŁ A (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

Niedziela, 15 lutego:

10:00 – bobsleje, jedynki kobiet –1. ślizg (Linda Weiszewski)

10:00 – narciarstwo alpejskie, slalom gigant kobiet – 1. przejazd (Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)

11:15 – biathlon, bieg na dochodzenie na 12,5 km mężczyzn, FINAŁ (ew. Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

11:50 – bobsleje, jedynki kobiet –2. ślizg (Linda Weiszewski)

13:30 – narciarstwo alpejskie, slalom gigant kobiet – 2. przejazd, FINAŁ (ew. Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)

14:45 – biathlon, bieg na dochodzenie na 10 km kobiet, FINAŁ (ew. Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

17:03 – łyżwiarstwo szybkie, 500 m kobiet, FINAŁ (Martyna Baran, Andżelika Wójcik, Kaja Ziomek-Nogal)

18:45 – skoki narciarskie, konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej, FINAŁ (Pola Bełtowska, Anna Twardosz)

19:45 – łyżwiarstwo figurowe, pary sportowe, program krótki (Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

Poniedziałek, 16 lutego:

10:00 – narciarstwo alpejskie, slalom mężczyzn – 1. przejazd (Michał Jasiczek)

11:00 – short track, 1000 m kobiet, ćwierćfinały (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

11:17 – short track, 500 m mężczyzn, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)

11:57 – short track, 1000 m kobiet, półfinały (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

12:41 – short track, 1000 m kobiet, FINAŁ B (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

12:47 – short track, 1000 m kobiet, FINAŁ A (ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

13:30 – narciarstwo alpejskie, slalom mężczyzn – 2. przejazd, FINAŁ (ew. Michał Jasiczek)

19:00 – skoki narciarskie, konkurs duetów mężczyzn na skoczni dużej, FINAŁ (Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

19:00 – bobsleje, jedynki kobiet – 3. ślizg (Linda Weiszewski)

20:00 – łyżwiarstwo figurowe, pary sportowe, program dowolny, FINAŁ (ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

21:06 – bobsleje, jedynki kobiet – 4. ślizg, FINAŁ (Linda Weiszewski)

Wtorek, 17 lutego:

10:00 – kombinacja norweska, skoki na dużej skoczni mężczyzn (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

13:45 – kombinacja norweska, bieg na 10 km mężczyzn, FINAŁ (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

14:30 – biathlon, sztafeta 4x7,5 km mężczyzn, FINAŁ (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

18:45 – łyżwiarstwo figurowe, solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)

Środa, 18 lutego:

9:45 – biegi narciarskie, sprint drużynowy kobiet, kwalifikacje (Polska)

10:00 – narciarstwo alpejskie, slalom kobiet – 1. przejazd (Aniela Sawicka)

10:15 – biegi narciarskie, sprint drużynowy mężczyzn, kwalifikacje (Polska)

11:45 – biegi narciarskie, sprint drużynowy kobiet, FINAŁ (ew. Polska)

12:15 – biegi narciarskie, sprint drużynowy mężczyzn, FINAŁ (ew. Polska)

13:30 – narciarstwo alpejskie, slalom kobiet – 2. przejazd, FINAŁ (ew. Aniela Sawicka)

14:45 – biathlon, sztafeta 4x6 km kobiet, FINAŁ (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

20:15 – short track, 500 m mężczyzn, ćwierćfinały (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

20:44 – short track, 500 m mężczyzn, półfinały (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

21:27 – short track, 500 m mężczyzn, FINAŁ B (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

21:32 – short track, 500 m mężczyzn, FINAŁ A (ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)

Czwartek, 19 lutego:

9:50 – skialpinizm, sprint kobiet, kwalifikacje (Iwona Januszyk)

10:00 – kombinacja norweska, skoki drużynowo mężczyzn (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

10:30 – skialpinizm, sprint mężczyzn, kwalifikacje (Jan Elantkowski)

12:55 – skialpinizm, sprint kobiet, półfinały (Iwona Januszyk)

13:25 – skialpinizm, sprint mężczyzn, półfinały (Jan Elantkowski)

13:55 – skialpinizm, sprint kobiet, FINAŁ (Iwona Januszyk)

14:00 – kombinacja norweska, sprint drużynowy, bieg 2x7,5 km mężczyzn, FINAŁ (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

14:15 – skialpinizm, sprint mężczyzn, FINAŁ (Jan Elantkowski)

16:30– łyżwiarstwo szybkie, 1500 m mężczyzn, FINAŁ (Władimir Semirunnij)

19:00 – łyżwiarstwo figurowe, solistki, program dowolny, FINAŁ (ew. Jekaterina Kurakowa)

Piątek, 20 lutego:

14:15 – biathlon, bieg ze startu wspólnego na 15 km mężczyzn, FINAŁ (ew. Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

16:30 – łyżwiarstwo szybkie, 1500 m kobiet, FINAŁ (Natalia Czerwonka)

18:00 – bobsleje, dwójki kobiet – 1. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)

19:50 – bobsleje, dwójki kobiet – 2. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)

20:15 – short track, 1500 m kobiet, ćwierćfinały (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)

21:02 – short track, 1500 m kobiet, półfinały (ew. Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)

22:00 – short track, 1500 m kobiet, finał B (ew. Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)

22:07 – short track, 1500 m kobiet, FINAŁ A (ew. Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)

Sobota, 21 lutego:

11:00 – biegi narciarskie, 50 km techniką klasyczną mężczyzn, FINAŁ (Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)

13:30 – skialpinizm, sztafeta mieszana, FINAŁ (Jan Elantkowski, Iwona Januszyk)

14:15 – biathlon, bieg ze startu wspólnego na 12,5 km kobiet, FINAŁ (ew. Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

19:00 – bobsleje, dwójki kobiet – 3. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)

21:05 – bobsleje, dwójki kobiet – 4. ślizg, FINAŁ (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)

Niedziela, 22 lutego: