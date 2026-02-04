Dramatyczne obrazki na igrzyskach. Wystarczyło pięć minut

Oficjalna ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo nastąpi dopiero 6 lutego, impreza w części dyscyplin się już jednak zaczęła. Pierwsze treningowe skoki 5 lutego oddadzą skoczkowie narciarscy, trwa również m.in. rywalizacja na torze curlingowym.

Kompromitujący początek organizatorów IO. "Światła zgasły"

W środę, 4 lutego na torze w Cortina Sliding Centre pojawił się m.in. polski saneczkarz Mateusz Sochowicz. Nasz reprezentant znalazł się w drugiej dziesiątce stawki. Rozpoczęła się również rywalizacja w curlingu, jej uczestnicy doświadczyli wielkiej wpadki organizatorów.

"Wymyśliłby ktoś z Was takie otwarcie igrzysk olimpijskich. Pięć minut rywalizacji i światła zgasły..." - pisze na portalu X Sportowy Rytm Dnia.

Finowie grzmią. "Farsa"

W mocnych słowach sytuacje skomentował fiński portal "iltalehti", który pisze o farsie i kompromitującym początku imprezy.

"Farsa, kompromitujący początek igrzysk olimpijskich. Niedokończone obiekty są słusznie krytykowane. Rozreklamowana główna arena hokejowa nie zostanie w pełni ukończona na igrzyska" - piszą Finowie (cytat za Przeglądem Sportowym Onet).

Włosi spotkali się z falą negatywnych komentarzy, ale trzeba przyznać, że błyskawicznie rozwiązali problem. W dodatku sytuacja się już nie powtórzyła w późniejszej fazie środowej rywalizacji na torze w Cortina Sliding Centre. Wśród sceptyków nie brakuje jednak głosów, że na tym prawdopodobnie nie koniec, a niedługo czekają nas kolejne kłopoty organizatorów imprezy.