Szefowa MKOl ogłasza ws. wyboru gospodarzy igrzysk. Świetne wieści dla Polski

Wielkimi krokami zbliżają się zimowe igrzyska olimpijskie. Tymczasem MKOl już myśli o przyszłości i chce zmienić zasady wyborów kolejnych gospodarzy najważniejszej imprezy czterolecia. Czy to pomoże Polsce, która chciałaby ugościć igrzyska?

Ważne wieści dla Polski. Chodzi o zmiany w MKOl

"Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) najwyraźniej chce zmienić procedurę ubiegania się o organizację przyszłych Igrzysk Olimpijskich – co wpłynęłoby również na kandydaturę Niemiec na Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2036, 2040 lub 2044 roku. Jak wyjaśniła Kolinda Grabar-Kitarović, przewodnicząca Komisji ds. Przyszłych Gospodarzy, podczas 145. sesji MKOl w Mediolanie, procedura powinna stać się bardziej "przejrzysta" i "bardziej opłacalna" dla kandydatów" - poinformował niemiecki portal sport1.de.

Mówiąc krótko - Międzynarodowy Komitet Olimpijski chce odejść od obecnego modelu, w którym decyzje o wyborze gospodarza igrzysk zapadały za zamkniętymi drzwiami, zaś faworyta znaliśmy jeszcze przed oficjalnym głosowaniem. Kirsty Coventry - szefowa MKOl - chce naprawić system powstały za czasów panowania Thomasa Bacha. Chce, by panowała większa transparentność.

Co więcej, nowe zasady wyboru miałyby także zwiększyć efektywność kosztową organizacji imprezy czterolecia. MKOl może wprowadzić też tzw. "fazę przejściową" i krótką listę kandydatów. To mogłoby być pomocne dla krajów, które obawiają się wielkich kosztów związanych z igrzyskami. Potencjalnie na takich zmianach mogłaby więc korzystać Polska. Przypomnijmy, że w 2023 roku ówczesny prezydent RP Andrzej Duda zapowiadał, że nasz kraj będzie starać się o organizację IO w 2036 roku.

"Igrzyska przyznawano do 2034 roku włącznie. Alpy Francuskie (zima/2030), Brisbane (lato/2032) i Salt Lake City (zima/2034) zostały wybrane do procesu ukierunkowanego dialogu i każde z nich wygrało Igrzyska zdecydowaną większością głosów na Zgromadzeniu Ogólnym MKOl. Wcześniej często dochodziło do zaciętych głosowań między kilkoma kandydatami, którzy dotarli do finału" - przypomniał niemiecki portal.

Nie wiadomo, kiedy poznamy organizatora igrzysk w 2036 roku. Wiadomo zaś, że od 6 lutego rozpoczną się kolejne zimowe igrzyska, których gospodarzami będą Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Już teraz zapraszamy serdecznie do śledzenia relacji z igrzysk na Sport.pl i w aplikacji mobilnej. Materiały prosto z miejsca wydarzeń będą dostarczać nasi korespondenci: Jakub Balcerski, Radosław Leniarski i Dominik Wardzichowski.