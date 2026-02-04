Za trzy dni igrzyska, a tu taka afera. Ujawnili wpadkę ogranizatorów

W przypadku ostatnio ujawnionych problemów organizatorów igrzysk chodzi konkretnie o instalację Apollonio Socrepes, która miała dowozić kibiców na kobiece konkurencje narciarstwa alpejskiego. Jeszcze na trzy dni przed inauguracją igrzysk kabiny nie zostały dostarczone, a prace są wyraźnie opóźnione.

Zapewnienia wykonawcy kontra rzeczywistość

Pod koniec stycznia spółka SiMiCo, odpowiedzialna za realizację inwestycji, zapewniała, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Na miejscu sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Według ustaleń "Bilda" opóźnienie może sięgnąć nawet dwóch tygodni, czyli niemal do końca rywalizacji w narciarstwie alpejskim.

Brak kolejki oznacza poważne konsekwencje logistyczne. Władze Cortiny zostały zmuszone do nadzwyczajnych kroków, w tym czasowego zamknięcia szkół, by ograniczyć ruch samochodowy i zwiększyć liczbę autobusów dowożących kibiców.

Instalacja od początku budziła kontrowersje - zarówno wśród ekologów, jak i mieszkańców. Miała jednak znacząco odciążyć drogi prowadzące do słynnej trasy Olimpia delle Tofane, jednej z wizytówek olimpijskich zawodów.

To niejedyny problem organizatorów igrzysk

Co więcej, Apollonio Socrepes nie jest jedyną niedokończoną inwestycją. Wciąż trwają prace w obiektach przeznaczonych do saneczkarstwa, bobslejów, skeletonu oraz curlingu. Choć organizatorzy uspokajają, że igrzyska odbędą się zgodnie z planem, pierwsze dni rywalizacji mogą upłynąć pod znakiem poważnych wyzwań logistycznych.

Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo oficjalnie rozpoczną się w piątek, jednak już teraz pojawiają się pytania, czy wszystkie obiekty i rozwiązania infrastrukturalne rzeczywiście będą gotowe na czas.