Sensacyjna decyzja! Ogłosił trzy dni przed startem igrzysk olimpijskich

W styczniu 2024 roku Aleksander Aamodt Kilde, norweski narciarz alpejski, doznał poważnego urazu w Wengen, co wykluczyło go z Pucharu Świata na prawie dwa lata. Miał zerwane więzadła barku i groźne powikłania (zakażenie i zatrucie krwi). Kilde przeszedł aż pięć operacji. "Tuż przed metą Norweg Aleksander Aamodt Kilde wypadł z toru i zaliczył groźny upadek. Chwilę później na stoku musiał lądować helikopter medyczny, który przetransportował zawodnika do szpitala. Tragedia była bliska" - pisał o wypadku Sport.pl.
Kilde wrócił pod koniec listopada ubiegłego roku, ale daleki jest od dobrej formy. W ostatni weekend 33-latek rywalizował w Crans-Montana, ale zajął dopiero 38. miejsce. Teraz zdecydował, że nie wystąpi na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, które rozpoczną się za zaledwie trzy dni.
- Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, by móc wziąć udział w igrzyskach olimpijskich, ale moje ciało i umysł nie są jeszcze gotowe, żebym zaprezentował się tak, jak chcę. Podjęcie tej decyzji jest niezwykle trudne po całej pracy, jaką wykonałem wspólnie z moją rodziną, zespołem wsparcia medycznego, drużyną narodową i wieloma innymi osobami. Jednocześnie jestem dumny, że udało mi się walczyć i rywalizować w Pucharze Świata w tym sezonie - powiedział Kilde Norweskiemu Związkowi Narciarskiemu, cytowany przez NRK.no.
"Eksperci podkreślają, że rezygnacja Kilde to ogromny cios dla reprezentacji. Jednocześnie przyznają, że nie jest ona zaskoczeniem. Zawodnik od dawna zmagał się z konsekwencjami wypadku, a dodatkowe problemy z plecami jeszcze bardziej utrudniły powrót do najwyższej dyspozycji" - czytamy na sportswinter.pl.
Zobacz także: Nawrocki zrobi to znowu. Szykuje się wielka operacja
Jego najlepszym wynikiem od czasu powrotu po kontuzji było 11. miejsce w zjeździe w amerykańskim Beaver Creek.
Kilde wywalczył srebrny medal w kombinacji i brązowy w supergigancie na ostatnich igrzyskach w Pekinie. Ma też dwa srebrne medale mistrzostw świata z 2023 roku. W sezonie 2019/2020 wywalczył Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata.