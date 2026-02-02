Włochy nie są gotowe na igrzyska? Dziennikarka pokazała szokujące nagrania

Już w piątek 6 lutego rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polscy kibice z pewnością liczą na dobry występ swoich ulubieńców. Organizatorzy powinni zaś liczyć na to, że na igrzyskach obędzie się bez wpadek. Choć o to może być trudno. Medialne doniesienia nie pozostawiają złudzeń. Włochy mogą nie być gotowe na igrzyska.
"Dziś przemierzyłem Mediolan wzdłuż i wszerz, by odwiedzić wszystkie obiekty w miejskim klastrze na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026, kończąc w zupełnie nowej hali hokejowej Santa Giulia. Pięć dni przed pierwszym meczem tutaj – gospodarze Włochy kontra Francja w turnieju kobiet – i... daleko mu do ukończenia" - napisała na portalu X dziennikarka BBC Sports Emma Smith. Do swojego wpisu dołączyła nagrania, które mogą szokować.
Czytaj też: Horngacher wróci do reprezentacji Polski?! PZN ogłasza
"To jest coraz bliżej – toalety spłukują, elektryka ma zasilanie, windy działają – ale potrzeba czegoś więcej niż tylko świeżego koloru farby. Czuje się, jakby to miało miejsce pięć miesięcy przed igrzyskami olimpijskimi, a nie pięć dni" - dodała w kolejnym wpisie.
To nie koniec problemów Włochów. Dobrze nie jest także na poziomie organizacji komunikacji i transportu publicznego.
"Agencja Reutera informuje, że kolejka linowa Apollonio-Socrepes, która miała dowozić widzów bezpośrednio na stoki, gdzie będzie odbywać się rywalizacja w narciarstwie alpejskim #MilanoCortina2026 nie zostanie ukończona na czas. W związku z tym organizatorzy apelują, żeby... zamknąć szkoły i odciążyć inne środki transportu. W starożytnej Grecji wstrzymywano wojny na czas igrzysk, w nowoczesnych Włoszech zamyka się szkoły" - napisał na portalu X dziennikarz Radia ZET Kuba Kędzior.
Czas pokaże, czy Włosi zdadzą egzamin organizacyjny i czy podczas trwania najważniejszej imprezy czterolecia wszystko zostanie dopięty na ostatni guzik. Igrzyska potrwają od 6 do 22 lutego. Mają w nich wziąć udział reprezentanci 92 krajów.