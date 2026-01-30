Polski dwukrotny mistrz olimpijski usłyszał zarzuty. Grozi mu 10 lat więzienia

S. znalazł się na ustach całej Polski w 1992 roku, kiedy na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie wywalczył aż dwa złote medale w pięcioboju nowoczesnym. Dokonał tego indywidualnie, a także w rywalizacji drużynowej, razem z Maciejem Czyżowiczem i Dariuszem Goździakiem.

Długi, materiał "Superwizjera" i zarzuty w prokuraturze

Chwilę po największym sukcesie sportowym Arkadiusz S. zajął się działalnością biznesową i inwestycyjną. Zbudował m.in. halę widowiskową na Mazurach, planował też budowę ośrodków leczniczych dla zamożnych cudzoziemców, głównie pochodzących z Bliskiego Wschodu. Tą działalnością zajmowała się spółka SVD, którą S. prowadził wraz z Joanną J. Jak poinformował TVN 24, J. jako prezes spółki udostępniła byłemu sportowcowi rachunki bankowe firmy oraz umożliwiła korzystanie z funduszy zgromadzonych od inwestorów. Ten zaś wydawał środki na prywatne cele lub przelewał pieniądze na inne rachunki.

Jak informuje TVN 24, śledczy policzyli, że w wyniku działalności Arkadiusza S. i Joanny J. spółka straciła około milion złotych. Dodatkowo S. usłyszał zarzut poświadczenia nieprawdy, gdyż były sportowiec miał przedstawić w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego sfałszowaną umowę sprzedaży samolotu, który niegdyś należał do jednej ze spółek S. Wartość maszyny wynosiła ok. 800 tys. złotych.

Arkadiuszowi S. przedstawiono także zarzut wyłudzenia leasingu, polegający na przedstawieniu zawyżonych przychodów spółki. Dzięki nim 57-latek mógł otrzymać w ramach umowy leasingowej luksusowego SUV-a.

Zarówno mężczyzna, jak i kobieta nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Obojgu grozi nawet 10 lat więzienia.

W 2024 roku magazyn "Superwizjer" po raz pierwszy opisał problemy, które ciążą na Arkadiuszu S. i prowadzonych przez niego interesach. Po programie były sportowiec zdecydował się na nagranie 45-minutowego materiału, w którym odpierał zarzuty postawione w programie. Swoją odpowiedź zamieścił na platformie YouTube.