Powrót na stronę główną

Tak Nawrocki potraktował polską legendę

Prezydent Karol Nawrocki był jednym ze specjalnych gości podczas ceremonii ślubowania olimpijskiej reprezentacji Polski. Po oficjalnej części głowa państwa spotkała się na sali bankietowej z Wojciechem Fortuną. Pierwszy polski złoty medalista w historii zimowych igrzysk olimpijskich z pewnością na długo zapamięta słowa, które usłyszał od prezydenta.
Karol Nawrocki i Wojciech Fortuna
Screen: x.com/dwardzich22/status/2017203303709389134

30 stycznia, na tydzień przed oficjalnym rozpoczęciem igrzysk olimpijskich, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego doszło do ślubowania olimpijskiej reprezentacji Polski. Nawrocki, który pojawił się na tym wydarzeniu, wygłosił przemowę do polskich sportowców, w której powiedział: - W hymnie polskim śpiewamy "z ziemi włoskiej do Polski" i wierzę, że tak samo przyjadą medale. 

Zobacz wideo Prezydent dostał bokserski prezent

Fortuna tak zareagował na słowa Nawrockiego. "54 lata już przeleciało..."

Po zakończeniu oficjalnej części Nawrocki udał się do wyjścia z sali, w której odbywała się ceremonia. Odprowadzał go prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, który w pewnym momencie wskazał na przebywającego w pomieszczeniu Wojciecha Fortunę.

- Panie Wojciechu, czołem! Historia polskiego olimpizmu - powiedział Nawrocki złotemu medaliście olimpijskiemu z igrzysk w Sapporo w 1972 roku.

- 54 lata już przeleciało, ale wciąż jestem zakochany w tym narciarstwie, dlatego tu jestem. Chcę podziękować panu prezesowi PKOl, że pamiętacie o emerytach - odparł Fortuna.

Trzy słowa Nawrockiego do Fortuny: "Pan jest nieśmiertelny"

- Pan jest nieśmiertelny, panie Wojciechu - zareagował na słowa mistrza olimpijskiego prezydent. Spotkanie Nawrockiego i Fortuny uwiecznił dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski.

Wojciech Fortuna był pierwszym Polakiem, który wywalczył olimpijskie złoto podczas zimowej edycji igrzysk. Polak dokonał tego w sensacyjny sposób, kiedy w pierwszym skoku wylądował aż na 111. metrze. W drugiej próbie skoczył tylko 87,5 metra, ale loteryjne warunki sprawiły, że żaden z rywali i tak nie zdołał odbić jego pozycji. Ostatecznie z notą 219,9 pkt, większą o zaledwie jedną dziesiątą od rezultatu drugiego Szwajcara Waltera Steinera, Fortuna osiągnął największy sukces w zawodowej karierze.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...