Babiarz nie jedzie na igrzyska. TVP wyjaśnia sprawę raz na zawsze

Od 6 lutego do 22 lutego w Mediolanie i Cortinie D'Ampezzo odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie. Czy Polacy przywiozą medal? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że imprezy z miejsca zdarzeń nie będzie relacjonować Przemysław Babiarz. 62-latek to dla wielu ważna postać kojarzona z igrzyskami. Imprezę czterolecia komentował już w 1998 roku, relacjonując ceremonię otwarcia z Włodzimierzem Szaranowiczem. TVP skomentowała brak Babiarza w oświadczeniu, które zostało zacytowane przez polskieradio24.pl.

Dlatego Babiarz nie jedzie na igrzyska. TVP zabrała głos

"Przemysław Babiarz znalazł się wśród komentatorów Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan – Cortina 2026 i będzie komentował łyżwiarstwo figurowe ze studia Telewizji Polskiej w Warszawie (9 dni zawodów). Przemysław Babiarz znalazł się również w gronie ekspertów w studiu przy okazji konkursów w skokach narciarskich" - czytamy.

W oświadczeniu dodano, że Telewizja Polska wysyła do Włoch niewielką grupę komentatorów, a przy wyborze składu komentatorskiego kierowała się szansami medalowymi. Zdradzono, że skoki w TVP skomentują Marek Rudziński z Mateuszem Leleniem, zaś ten pierwszy - wraz z Piotrem Sobczyńskim - skomentują ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk.

"Ograniczając liczbę komentatorów obsługujących ZIO Mediolan - Cortina 2026 na miejscu, kierowaliśmy się również aktualną sytuacją finansową Telewizji Polskiej, która nie ma zapewnionego stabilnego finansowania. Każda tego typu impreza jest dla nadawcy publicznego bardzo kosztownym przedsięwzięciem, a obiekty olimpijskie we Włoszech są od siebie oddalone nawet o 400 km" - skomentował publiczny nadawca.

Przypomnijmy, że brak Babiarza na liście komentatorów, którzy polecą do Włoch, wywołała poruszenie wśród internautów. Wielu z nich jest wściekłych z powodu pominięcia sprawozdawcy.