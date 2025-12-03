Tak Piesiewicz skomentował pomysł organizacji IO w Polsce. "Niestety"

Rozpoczęła się sportowa zima, a jej punktem kulminacyjnym będą zimowe igrzyska olimpijskie, które w przyszłym roku odbędą się we Włoszech. Od pewnego czasu na agendzie istnieje także temat organizacji przez Polskę igrzysk w przyszłości. Czy to rzeczywiście realna perspektywa, czy może tylko mrzonki? Głos w tej sprawie zabrał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, który był gościem Porannej Rozmowy RMF FM.

- Sam z prezydentem Andrzejem Dudą i ówczesnym ministrem sportu Kamilem Bortniczukiem mówiłem o tej koncepcji, żeby zorganizować igrzyska olimpijskie w Polsce, ale na razie to tylko słychać słowa - powiedział w rozmowie z RMF FM.

Czy jeśli igrzyska miałyby się odbyć w Polsce, to czy wzorem innych krajów - Francji, Niemiec, czy Włoch - powinny się odbyć w stolicy? Piesiewicz ma co do tego poważne wątpliwości.

- Niestety, słyszymy o tym, że chcemy przebudowywać Stadion Narodowy, żeby zorganizować igrzyska olimpijskie w Warszawie, która ma najmniejszą infrastrukturę sportową w całym kraju - stwierdził.

Według Piesiewicza należy wykorzystać fakt, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski "zmienił warunki gry". Prezes PKOl otwarcie opisał potencjalną kandydaturę.

- Kandydaturę może składać już nie miasto-gospodarz, tylko państwo-gospodarz. A my jako Polska powinniśmy się ubiegać o organizację igrzysk olimpijskich - skwitował.

Nowożytne letnie igrzyska olimpijskie rozgrywane są od 1896 roku - w formule co cztery lata. Pierwszym gospodarzem były Ateny. Stolica Grecji do dziś pozostaje jednym z kilku miast, które organizowały IO dwa razy (1896 i 2004). Pozostałymi są: Londyn (1908, 1948, 2012), Los Angeles (1932, 1984, odbędą się też w 2028 roku), Paryż (1900, 1924, 2024) i Tokio (1964 i 2021).

Od 1924 roku co cztery lata odbywają się też zimowe igrzyska olimpijskie. Pierwszym gospodarzem było francuskie miasto Chamonix. Do tej pory ZIO odbywały się dwukrotnie w kilku miastach. Są to: Innsbruck (1964, 1976), Lake Placid (1932, 1980), Sankt Mortiz (1928, 1948) oraz Salt Lake City (2002, odbędą się też w 2034 roku).

W XXI wieku igrzyska olimpijskie odbywały się w następujących krajach: Stany Zjednoczone (2002, Salt Lake City), Grecja (2004, Ateny), Włochy (2006, Turyn), Chiny (2008 i 2022, Pekin), Kanada (2010, Vancouver), Wielka Brytania (2012, Londyn), Rosja (2014, Soczi), Brazylia (2016, Rio de Janeiro), Korea Południowa (2018, Pjongczang), Japonia (2021, Tokio) oraz Francja (2024, Paryż).

Jak wygląda najbliższy harmonogram olimpijskich planów? W 2026 roku odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo. Dwa lata później letnie igrzyska zawitają do Los Angeles. W 2030 roku znicz olimpijski zapłonie w Alpach Francuskich, a w 2032 roku w Brisbane. W 2034 roku wrócimy do Salt Lake City.

Najbliższymi igrzyskami, których gospodarza jeszcze nie poznaliśmy są igrzyska w 2036 roku. Będą to XXXVI letnie igrzyska olimpijskie.