To się dzieje. Tyle Polska wyda na pierwszy etap organizacji igrzysk

"W Warszawie, ale też m.in. w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu mogą się odbyć letnie igrzyska olimpijskie w 2040 lub 2044 roku. W poniedziałek na Stadionie Narodowym o staraniach naszego kraju poinformował minister sportu Jakub Rutnicki, a wszystko potwierdził prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Specjalnie na igrzyska Narodowy miałby zostać mocno powiększony" - napisał dziennikarz Sport.pl, Łukasz Jachimiak.

2,2 miliona złotych, większość dla firmy doradczej

Oficjalnie MKOl jeszcze nie otworzył możliwości składania wniosków o organizację igrzysk we wspomnianych latach. Jednak i do tego etapu trzeba się przygotować. Za kwestie formalne, czyli złożenie oficjalnych dokumentów, odpowiadać będzie spółka PwC. To jej praca pochłonie zdecydowaną większość kwoty przeznaczonej na przygotowanie do pierwszego etapu walki o igrzyska. Według informacji WP SportoweFakty, ta wynosić ma 2,2 miliona złotych.

"Umowa na realizację dokumentu strategicznego została podpisana z firmą PwC 5 czerwca 2025 r. i opiewa na łączną kwotę 1 986 450 złotych brutto. Zgodnie z nią w 2025 roku firmie PwC nie zostały wypłacone żadne środki finansowe, a płatność planowana jest na drugą połowę roku 2026 - po odbiorach prac zgodnie z harmonogramem umowy" - odpowiedziało wspomnianemu portalowi Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wynagrodzenie pobiera także Robert Korzeniowski, który od października 2024 roku objął funkcję doradcy Ministra Sportu i Turystyki ds. Strategii Rozwoju Sportu 2040. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie miesięcznie inkasuje 11 640 złotych brutto.

- Mamy w pamięci, [...] jakie dziedzictwo zyskaliśmy po Euro 2012, co jeszcze - tak jak poprawa sieci dróg i wszechobecne w naszym krajobrazie Orliki - wpływa na poprawę jakości naszego życia. Tak wielu turystów nas odwiedza, bo zostaliśmy odkryci jako (atrakcyjne miejsce - red.) przez kibiców, którzy wrócili i wracają do nas, polecając Polskę jako nowoczesny, bezpieczny i tak wielkomiejski, jak i bliski zróżnicowanej naturze kraj - mówił Korzeniowski, przypominając, ile Polsce dało zorganizowanie trzynaście lat temu piłkarskich mistrzostw Europy.

- To jest skala jeszcze większa niż europejski czempionat piłkarski, ale tym większe jeszcze mogą być korzyści z tego wydarzenia - dodał Korzeniowski.

Oficjalne zgłoszenie kandydatur na igrzyska nastąpi w przyszłym roku, po zimowej edycji wydarzenia, która odbędzie się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Decyzja MKOl-u o wyborze gospodarzy ma zapaść w lipcu 2028 r.

