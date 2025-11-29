Oto Polska właśnie. Korzeniowski mówi wprost: "mnie to nie dziwi"

Polska organizatorem igrzysk olimpijskich - taki pomysł przewija się od pewnego czasu. Padały daty 2036, 2040 lub 2044 r. - To nie podlega dyskusji, że głównym motorem napędowym musi być stolica i Stadion Narodowy. My oczywiście jesteśmy teraz na etapie przygotowania pewnych analiz - mówił niedawno minister sportu Jakub Rutnicki. Pomysł organizacji tak dużej imprezy sportowej w naszym kraju jest szeroko omawiany.

Polska zorganizuje igrzyska olimpijskie? Robert Korzeniowski komentuje

Głos w tej sprawie zabrał również Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu i turystyki ds. "Strategii Rozwoju Sportu - IO Warszawa 2040", jak również czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. W rozmowie z Polsatem Sport dostał on pytanie dotyczące tego, czy dziwią go głosy sprzeciwu dotyczące organizacji igrzysk w Polsce?

- Mnie to jakoś szczególnie nie dziwi, bo każdy z nas może zadawać sobie pytania o to, co będzie dobre dla Polski w perspektywie nadchodzących piętnastu lat. To jest dopiero zalążek, początek dyskusji społecznej, która tylko będzie się rozwijać i nabierać kompleksowych treści - przyznał.

W pytaniu wspomniano również o Euro 2012, którego organizacja pomogła Polsce wykonać skok cywilizacyjny. - Mamy w pamięci, [...] jakie dziedzictwo zyskaliśmy po tym wydarzeniu, co jeszcze - tak jak poprawa sieci dróg i wszechobecne w naszym krajobrazie Orliki - wpływa na poprawę jakości naszego życia. Tak wielu turystów nas odwiedza, bo zostaliśmy odkryci jako (atrakcyjne miejsce - red.) przez kibiców, którzy wrócili i wracają do nas, polecając Polskę jako nowoczesny, bezpieczny i tak wielkomiejski, jak i bliski zróżnicowanej naturze kraj - przypomniał Korzeniowski.

Igrzyska olimpijskie napędzą Polskę jeszcze bardziej niż Euro 2012? "Jeszcze większa skala"

Jego zdaniem igrzyska mogłyby być jeszcze mocniejszym bodźcem do rozwoju. Jednak już przy planowaniu takiego przedsięwzięcia trzeba wziąć pod uwagę różne grupy interesariuszy oraz głosy w publicznej dyskusji.

- To jest skala jeszcze większa niż europejski czempionat piłkarski, ale tym większe jeszcze mogą być korzyści z tego wydarzenia. I to jest dobry moment na to, by - robiąc plan, a będzie on budowany przez kilka następnych lat, wsłuchiwać się w głos społeczny, i prowadzić dialog, i szukać najlepszych rozwiązań, jakie są korzystne dla naszego społeczeństwa. Warto wsłuchiwać się w każdy głos, zarówno ten płynący ze strony wyspecjalizowanych mediów sportowych, jak i ten dochodzący do nas ze wszystkich kręgów społecznych - podkreślił czterokrotny mistrz olimpijski.

Czas na formalne rozmowy z MKOl-em dotyczące organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce oraz na zgłaszanie kandydatur ma być po zimowych igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Decyzja MKOl-u ma zapaść w lipcu 2028 r.

