Oto Polska właśnie. Korzeniowski mówi wprost: "mnie to nie dziwi"

Polska organizatorem igrzysk olimpijskich - taki pomysł przewija się od pewnego czasu. Padały daty 2036, 2040 lub 2044 r. - To nie podlega dyskusji, że głównym motorem napędowym musi być stolica i Stadion Narodowy. My oczywiście jesteśmy teraz na etapie przygotowania pewnych analiz - mówił niedawno minister sportu Jakub Rutnicki. Pomysł organizacji tak dużej imprezy sportowej w naszym kraju jest szeroko omawiany.
Głos w tej sprawie zabrał również Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu i turystyki ds. "Strategii Rozwoju Sportu - IO Warszawa 2040", jak również czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. W rozmowie z Polsatem Sport dostał on pytanie dotyczące tego, czy dziwią go głosy sprzeciwu dotyczące organizacji igrzysk w Polsce?
- Mnie to jakoś szczególnie nie dziwi, bo każdy z nas może zadawać sobie pytania o to, co będzie dobre dla Polski w perspektywie nadchodzących piętnastu lat. To jest dopiero zalążek, początek dyskusji społecznej, która tylko będzie się rozwijać i nabierać kompleksowych treści - przyznał.
W pytaniu wspomniano również o Euro 2012, którego organizacja pomogła Polsce wykonać skok cywilizacyjny. - Mamy w pamięci, [...] jakie dziedzictwo zyskaliśmy po tym wydarzeniu, co jeszcze - tak jak poprawa sieci dróg i wszechobecne w naszym krajobrazie Orliki - wpływa na poprawę jakości naszego życia. Tak wielu turystów nas odwiedza, bo zostaliśmy odkryci jako (atrakcyjne miejsce - red.) przez kibiców, którzy wrócili i wracają do nas, polecając Polskę jako nowoczesny, bezpieczny i tak wielkomiejski, jak i bliski zróżnicowanej naturze kraj - przypomniał Korzeniowski.
Jego zdaniem igrzyska mogłyby być jeszcze mocniejszym bodźcem do rozwoju. Jednak już przy planowaniu takiego przedsięwzięcia trzeba wziąć pod uwagę różne grupy interesariuszy oraz głosy w publicznej dyskusji.
Sprawdź także: Haniebna decyzja, a teraz takie słowa. Rosjanka kpi z Ukrainy
- To jest skala jeszcze większa niż europejski czempionat piłkarski, ale tym większe jeszcze mogą być korzyści z tego wydarzenia. I to jest dobry moment na to, by - robiąc plan, a będzie on budowany przez kilka następnych lat, wsłuchiwać się w głos społeczny, i prowadzić dialog, i szukać najlepszych rozwiązań, jakie są korzystne dla naszego społeczeństwa. Warto wsłuchiwać się w każdy głos, zarówno ten płynący ze strony wyspecjalizowanych mediów sportowych, jak i ten dochodzący do nas ze wszystkich kręgów społecznych - podkreślił czterokrotny mistrz olimpijski.
Czas na formalne rozmowy z MKOl-em dotyczące organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce oraz na zgłaszanie kandydatur ma być po zimowych igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Decyzja MKOl-u ma zapaść w lipcu 2028 r.
Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!