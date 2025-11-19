Nazwali go "zdrajcą Rosji". Nawrocki po 20 dniach podjął decyzję, co z nim zrobić

Uciekł z Rosji i wybrał Polskę, choć na początku myślał o łyżwiarskim raju w Holandii i nie narzekał na brak zainteresowania z innych krajów. W Rosji był wyróżniającym się juniorem, u nas jest wielką nadzieją na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie, które mogą się dla Polski skończyć pierwszym powrotem do kraju bez medalu od 1998 roku.
Dziś, po dwóch latach tutaj, ma zdobyte - już w polskich barwach - dwa medale mistrzostw świata (srebro i brąz). Ma też rekord naszego kraju w biegu na 10 000 metrów. Zna "Mazurka Dąbrowskiego" i to nie tylko dlatego, że musiał go poznać, żeby prezydent Karol Nawrocki mógł mu nadać polskie obywatelstwo. W lutym chciałby go odśpiewać na ceremonii medalowej w Mediolanie. W dużej rozmowie ze Sport.pl Władimir Semirunnij opowiada, jak to się stało, że został Polakiem, jak na to wszystko reagowano w Rosji i czy to go jeszcze w ogóle interesuje. Niespełna 23-letni sportowiec mówi nam, czy czasem tęskni za miejscem, gdzie się urodził, ale też, jak odnalazł się tu jako Władek z Tomaszowa Mazowieckiego. Mówi po polsku, płynnie.
Władimir Semirunnij: "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy". Tak?
- No pewnie, że tak! A w plecaku mam też biało-czerwoną flagę.
- Tak, na każdych zawodach chcę złota. Na igrzyskach też. Każdy zawodnik po to startuje i mogę wprost powiedzieć, że ja też tego chcę.
- Nie. Ja myślę, że to dobrze, bo wtedy więcej kibiców będzie oglądać łyżwiarstwo. Wierzę w swoje siły, choć oczywiście też mam tak, że na razie patrzę głównie na najbliższe zawody, one są priorytetem. Ale wiem, że najważniejszy cel jest w lutym i o nim też już myślę.
- Nie, nie widziałem się z nim. Po prostu odebrałem dokumenty w urzędzie miasta w Warszawie i to wszystko.
- Rok temu zaczęliśmy działać z moją kartą pobytu. Trochę martwiło mnie, że nie mogłem wyjechać na dwa-trzy obozy. Wyszło też tak, że Rosja dała mi więcej okresu karencji, a Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) zgodziła się, żebym mógł startować od grudnia zeszłego roku, a nie od września. Ale poza tym wszystko szło zgodnie z planem.
- Tak. Zwłaszcza że ja tak dobrze polskiej polityki jeszcze nie znam. Dlatego nie będę mówił, że teraz to już zawsze będę na kogoś głosował, z wdzięczności. W Rosji też się polityką nie zajmowałem, bo jestem sportowcem i nie potrzebuję sobie tego mieszać.
- Tak, tak. Nie miałem z tym problemu. Po pierwsze nie wspieram tego, a po drugie skoro to było potrzebne, to też dlaczego tego nie zrobić? Tak, żeby wszyscy byli pewni, że ja tu przyjeżdżam z jednym celem. Żeby jeździć na łyżwach, a nie robić coś złego. Dlatego nie martwiłem się taką deklaracją.
- Gdybym się nie zgadzał, to bym tutaj nie przyjechał.
- I także dlatego wyjechałem. Niedobrze, że tak może się tam dziać. Oczywiście, że to mi się nie podobało.
- Nie, jeszcze nie myślałem o tym. Najpierw chciałbym mamę zaprosić, później będę myślał o innych.
- Pewnie!
- Rok temu spotkaliśmy się we Włoszech. Poza tym nie, bo cały czas jestem na obozach, a przerwy mam tak krótkie, że teraz ciężko tam dostać wizy i znaleźć dobre okno czasowe, żeby się spotkać.
- Do Polski nie. Musielibyśmy się spotkać gdzieś indziej, na przykład we Włoszech, jak wtedy. Tam teraz będąc Rosjaninem można dostać wizy. Nie patrzyłem dokładnie, gdzie jeszcze nasze spotkanie byłoby możliwe.
- Wpuścić, to pewnie by wpuścili. Ale myślę, że już by nie wypuścili.
- Na pewno nie pojadę.
- No tak, ale rodzice też mi od razu w tym pomagali. Mówili, że muszę jechać, że to bardzo dobra szansa i otwiera drzwi dla mojej przyszłości. Skoro rodzice mi z tym pomagają - nie tylko mentalnie, że też życiowo - to dlaczego miałem nie wyjechać?
- Myśli o tym, żeby skończyć, na pewno by były. Zacząłbym wcześniej myśleć o tym, co robić, zamiast być sportowcem. Rozmawiam z przyjaciółmi, którzy zostali w Rosji i są w kadrze. Mówią, że jest ciężko.
- Nie, ha, ha. Każdy sam podejmuje decyzje, co robić. Ale jeśli ktoś zapyta mnie o opinię, to powiem, że tu mi dobrze. Takie namawianie raczej nie jest dobrym pomysłem. To trudny krok i każdy sam musi do tego dojść.
- Bo Polska dała mi najlepsze warunki. I jak rozmawiałem z Konradem Niedźwiedzkim [dyrektorem sportowym PZŁS, a kiedyś medalistą olimpijskim], to odpowiadał na wszystkie moje pytania. Wiedziałem, że będę trenował z kadrą, że powie trenerom, jak wygląda moja sytuacja. Że będzie w porządku z pieniędzmi i wszystkim wokół. A z innymi po prostu się nie dogadaliśmy, nie podobało mi się.
- Tak. Chciałem móc skupić się na treningach.
- Pisałem do Holandii, ale to było o wiele wcześniej niż gdy chciałem przeprowadzić się do Polski. Tam powiedzieli, że biorą tylko swoich zawodników. I już potem do nich nie pisałem. Nie miałem tak dobrego kontaktu jak tutaj.
- Z Kazachstanu sami do mnie zadzwonili. I po prostu padła propozycja. Ale tam też nie odpowiadali na wszystkie moje wątpliwości i nie podobało mi się to, co zaproponowali. Dlatego odrzuciłem ich ofertę.
- Widziałem Gdańsk, Warszawę i Łódź. Podobały mi się. A Tomaszów? Jest arena do treningów, wszyscy moi przyjaciele tutaj mieszkają. Dlatego jest w porządku. Jak mamy tu obóz, to czuję się, jak w domu. Tak jest trochę luźniej dla głowy. Do hali idę dziesięć minut na piechotę. Z okna jej nie widzę, ale mam bardzo blisko. Nie narzekam na Tomaszów.
- No tak, tak. Mnie się tam bardzo podobało to wszystko, co w stronę Sopotu. Takie małe domki, kurort. Fajne miejsce.
- To miasto duże jak Warszawa. I też nowoczesne. Tam też było spoko, ale więcej czasu byłem na obozach: w Irkucku, w Kołomnej. Tam nie miałem tak, że trenowałem u siebie. Ale gdy byłem w kadrze, to nie było problemu, po prostu robili nam obozy i na nie jeździliśmy.
- W kadrze na pewno w Polsce. Gdy w 2020 roku trafiłem do rosyjskiej kadry, to już nie wyjeżdżali tam za granicę, już były problemy i gorsze warunki do życia. Mieszkanie, jedzenie, wszystko. To jest tutaj na pewno lepsze. Przyjeżdżam na obóz i muszę myśleć tylko o sporcie, a nie o tym, czy będzie co zjeść na obiad, czy będę głodny przed drugim treningiem.
- Wiem, że nadal patrzy się na moje słowa, ale już dawno się tym nie martwię. Zwłaszcza że ja w sumie nie mówię wiele złego o Rosji. Może to kwestia tego, że ci, którzy tam zostali, mówią o wszystkim dobrze. Rzadko ktoś zbiera opinie zawodników i pyta o coś, co się nie podoba. Co jeśli ktoś spojrzy tak na moje słowa i zrobi z tego problem? Może robić, mnie to nie obchodzi.
Raz było tak, że nie spodobał mi się artykuł, który napisali o mnie w Rosji po tym, jak odebrałem polskie obywatelstwo. Pisali o mnie w złym świetle i padało w nim sporo słów, których nigdy nie powiedziałem. Twierdzili, że zdradziłem Rosję i się sprzedałem. Kiedy to o mnie napisali, to tylko sobie pomyślałem: "Dlaczego ja mam mówić o nich coś dobrego?".
- Jak wyjeżdżałem, to główny prezes ich związku powiedział mi, że jestem dobry na rosyjskim poziomie, ale nie międzynarodowym. W sumie zgadzam się, bo wtedy nie startowałem w zawodach rangi międzynarodowej seniorów, a w tych w Rosji byłem na niezłym poziomie.
- Tak, miałem i ciągle mam też rekord Rosji juniorów na 3000 metrów. Ale to nie tak, że komuś coś musiałem udowodnić. Nie martwi mnie to, co oni o mnie mówią czy piszą. Skoro oni nie myśleli o mnie, gdy tam byłem, to czemu mam myśleć o tym, co oni powiedzą teraz, gdy jestem tutaj?
- Może i wkurzają, ale w dobrą stronę. Nie ma ochrony od głupich ludzi. Piszą, co chcą. Mogę się z tego tylko trochę pośmiać, ale nie za bardzo zwracam na to uwagę.
- Sam mogę tak siebie motywować, ale nie potrzebuję tego. A zdania innych nigdy sam nie zmienisz.
- Tylko oni mogą zmienić to, co sobie myślą. A co będą mówić? To dla mnie żadna różnica.
- Nie.
- Nie, tylko przyjaciele czasem doradzają, żebym pilnował tego, co mówię. Może mam chwilami w głowie, żeby zawsze mieć przy sobie swój bidon i łyżwy. Że to bardzo ważne. Ale zawsze tak miałem. Nie chciałbym się nakręcać, że ktoś mnie może śledzić. Gdy cały czas jestem z drużyną, czuję się bezpiecznie.
- Tak, mówił, że to dziwne, że Polacy zaprosili kogoś z Rosji. Powiedziałem, że mam pismo z powołaniem ze związku łyżwiarskiego. Miałem wtedy wizę krajową, którą dają na rok. Więc celnik zobaczył to wszystko i powiedział: "No dobra, czekamy na ciebie za rok". I dalej sobie czekają.
Dziś jestem przekonany do tego, co zrobiłem. Wiem, że podjąłem dobrą decyzję dla siebie.
- Ogólnie nie. Nie myślałem o tym. Jeśli jestem dobrą osobą, to nie ma różnicy, jakiej narodowości. I nie wybierałem, gdzie mam się urodzić. Na początku, może dwa-trzy dni, było tak, że trochę inaczej patrzyli na mnie koledzy z kadry. Potem wyczuli, kim jestem i już było dobrze.
- Nie. Mieszkam tu już dwa lata i nie trafiła się żadna negatywna reakcja. Ludzie pytają, skąd jestem, więc odpowiadam, że z Rosji i mówię, dlaczego się przeprowadziłem. Nigdy nie miałem żadnych problemów.
- Długo nie zaczynałem, bo byłem trochę zestresowany treningami i tym, że mówię tylko po angielsku. Jednak po miesiącu uczyłem się coraz więcej słów. Zacząłem z kolegami z kadry i z przyjaciółmi rozmawiać już tylko po polsku. I poszło.
- Bardziej tęsknię za ludźmi, którzy tam zostali. Chciałbym zobaczyć się z rodzicami, czy przyjaciółmi, którzy nadal mieszkają w Rosji. Pojechać na tydzień, coś tam się pobawić i wrócić do Polski. Cieszę się, że tu przyjechałem, choć to bardzo trudne. Nie wszyscy młodzi są na to gotowi, a starsi tym bardziej, bo mają już żony i dzieci. Więcej rzeczy ich tam zatrzymuje. Mnie ogólnie tam nic poza rodziną nie trzymało. W Polsce ułożyłem sobie to, jak trenuję, mam tu też przyjaciół i dziewczynę.
- Jest tu zimno, ale to mi nie przeszkadza, zwłaszcza jak jadę jakieś długie odcinki. Już dużo czasu spędziłem na tym lodzie i bardzo dobrze go znam. Wiem, jak tutaj jechać i podejść do techniki. Mnie się tu podoba bardziej niż w Inzell w Niemczech. Tutaj jest tor tylko dla naszej kadry, wchodzimy o dobrej godzinie. Jadę swoim tempem i na własnych trajektoriach, a nie tak, że muszę patrzeć na innych ludzi i pilnować, żeby mi ktoś nie wyjechał na tor.
Pomaga też bliskość domu. Mogę się spokojnie wyspać. A poza treningiem w hali wyjdzie się na rower. Ja cały czas wchodzę też na rolkę stacjonarną i kręcę. Dla mnie nie ma problemu, żeby siedzieć trzy, czy pięć godzin w jednym miejscu. Wszystko mi pasuje. Latem lubię potrenować nawet siedem-osiem godzin dziennie, a teraz po dwa razy na dzień, bo do igrzysk jeszcze sporo czasu. Nie lubię, jak się mnie odpuszcza, wyświeża za wcześnie [robi coraz mniej ciężkich treningów, żeby zmęczony organizm odzyskiwał świeżość], bo wtedy chodzę po ścianach, tak bardzo nie wiem, co ze sobą zrobić, ha, ha! Lubię pracować długo, mocno. To dla mnie fajne. I wierzę, że to da efekt.
