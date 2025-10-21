Rekord, rekord! Piesiewicz wyszedł i ogłosił ws. premii za igrzyska

Ubiegłoroczne letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu nie były udane dla polskich reprezentantów i reprezentantek. Zaledwie jedno złoto - wywalczone przez Aleksandrę Mirosław - to bilans, który wielu kibiców mogło uznać za rozczarowanie. Łącznie Polacy zdobyli 10 medali. Czy lepiej będzie podczas przyszłorocznym zimowych igrzysk? Głos zabrał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Zapowiada atrakcyjne nagrody dla medalistów.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny ostro o sytuacji w Legii Warszawa: Ktoś tam chyba oszalał

Piesiewicz zapowiada. "Niebawem ogłosimy"

"Jako Polski Komitet Olimpijski na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu przygotowaliśmy historycznie atrakcyjne nagrody dla polskich medalistów olimpijskich. Na to samo mogą liczyć medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Ale na tym nie kończymy…" - napisał na swoim profilu na portalu X.

- "W tym roku do puli nagród dołożyliśmy już co pakiety wypoczynkowe w kompleksie Hotel Arłamów. Ale to jeszcze nie koniec! Niebawem ogłosimy, co rozszerzy pakiet nagród dla polskich medalistów olimpijskich Obserwujcie. O tym będzie bardzo głośno" - dodał.

Motywacja Piesiewicza jest zasadna. Polska na ostatnich zimowych igrzyskach, które w 2022 roku odbyły się w Pekinie, zdobyła zaledwie jeden krążek. Brąz Dawida Kubackiego uratował fatalne igrzyska polskich sportowców.

Czas pokaże, czy podczas igrzysk w 2026 roku będzie inaczej. Gospodarzem przyszłorocznej imprezy będą włoskie miasta: Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Niemal 20 lat temu - na igrzyskach w 2006 roku, także we Włoszech, polscy sportowcy wywalczyli dwa medale. Srebro stało się udziałem biathlonisty Tomasza Sikory, a brąz biegaczki Justyny Kowalczyk.