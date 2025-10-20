Dojdzie do zawieszenia broni między Rosją i Ukrainą? Włoch apeluje

Zimowe igrzyska olimpijskie wystartują już w lutym przyszłego roku. Przygotowania sportowców wkroczyły w kluczowy etap, a w niektórych sportach sezon trwa już w najlepsze - przykładem jest short track. Nie ma jeszcze pewności w sprawie występów Rosjan.

Giovanni Malago, były prezes włoskiego komitetu olimpijskiego, członek MKOl-u, a również przewodniczący komitetu organizacyjnego igrzysk w Milanie i Cortinie d'Ampezzo wypowiedział się na ten temat. Przyznał, że reguły dotyczące startów rosyjskich sportowców nie uległy zmianie od paryskiej imprezy z 2024 roku - Rosjanie będą rywalizować wyłącznie jako neutralni sportowcy, a więc bez flagi, hymnu i jakiegokolwiek związku z państwowymi lub wojskowymi strukturami.

Malago potwierdził też, że delegacja komitetu organizacyjnego, wsparta przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wystąpi o wprowadzenie rozejmu na czas trwania igrzysk olimpijskich oraz paralimpijskich. - Jeśli ten rozejm zostanie zagwarantowany, będzie to niezwykłe osiągnięcie. - powiedział.

Rosjanie wrócą? Precedens w bobslejach

Ewentualny występ Rosjan na igrzyskach olimpijskich jest wysoce kontrowersyjny. Bardzo ostro zareagowali Norwedzy. Tamtejszy związek narciarski jednoznacznie oświadczył, że jeżeli we Włoszech będzie można oglądać rosyjskich sportowców, to zbojkotują imprezę. Stanowisko to jest popierane przez norweskie biegaczki.

Z kolei Trybunał Apelacyjny Międzynarodowej Federacji Bobslejów i Skeletonu (IBSF) oświadczył, że decyzja IBSF o wykluczeniu Rosjan z zawodów nie jest zgodna z prawem. Spotkało się to z zadowoleniem Michaiła Diegtiariowa - prezesa Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, pełniącego również funkcję ministra sportu. Decyzja dotycząca startów rosyjskich zawodników w zawodach organizowanych przez międzynarodową federację narciarską ma zostać podjęta we wtorek.

Giovanni Malago przypomniał, że Rosja upodobała sobie agresję wobec innych krajów w trakcie trwania igrzysk olimpijskich. - Napadli na Gruzję podczas obowiązywania rozejmu olimpijskiego. To samo stało się na Ukrainie. To nie jest przypadek. W trakcie igrzysk uwaga całego świata skupiona jest na sporcie i właśnie wtedy Rosja popełnia swoje zbrodnie.