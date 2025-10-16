Wiadomo kto pokaże zimowe igrzyska. Wszystko jasne. "Możemy potwierdzić"

W 2026 roku będziemy przeżywać emocje związane z kolejnymi igrzyskami olimpijskimi. Dwa lata po letnich igrzyskach w Paryżu przyjdzie czas na rywalizację w sportach zimowych. Gospodarzem igrzysk olimpijskich będą Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Tradycyjnie - po igrzyskach olimpijskich - odbędą się igrzyska paralimpijskie. Wiadomo już, gdzie będzie można śledzić zmagania zawodników i zawodniczek.

"Najlepsi niepełnosprawni sportowcy na świecie, w tym reprezentanci Polski, w dniach 6-15 marca 2026 roku powalczą o medale XIV Zimowych Igrzysk Paralimpijskich. Już dziś możemy potwierdzić, że zmagania w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo będzie można śledzić na antenach Telewizji Polskiej" - czytamy na stronie sport.tvp.pl.

Najpierw od 6 do 22 lutego odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie, a od 6 do 15 marca kibice będą mogli się emocjonować zmaganiami paralimpijskimi. Przyszłoroczne zmagania będą wyjątkowe, bowiem rozegrane zostaną 50 lat po pierwszych w historii zimowych igrzyskach paralimpijskich. Ich gospodarzem było wówczas szwedzkie miasto Ornskoldsvik.

Po raz drugi w historii Włochy ugoszczą paralimpijskie zmagania. W 2006 roku rywalizacja toczyła się w Turynie. Polska wywalczyła wówczas dwa medale. Dwa złote medale wywalczyła wówczas Katarzyna Rogowiec.

Na ostatnich zimowych igrzyskach paralimpijskich Biało-Czerwonym nie udało się zdobyć ani jednego medalu. Łączny dorobek polskich reprezentantów i reprezentantek to 45 krążków: 11 złotych, sześć srebrnych i 28 brązowych.