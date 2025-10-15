Ukraińcy zaproponowali Rosjanom rozejm. "Bestia ze Wschodu" odpowiada

Nikołaj Wałujew był mistrzem świata w boksie w wadze ciężkiej. Na ringu wyróżniał się m.in. potężnym wzrostem (213 cm). To sprawiło, że znany był jako "Bestia ze Wschodu". W 53 walkach odniósł 50 zwycięstw (34 KO) i zanotował dwie przegrane. Jeden pojedynek uznano za nieodbyty. W 2007 roku poniósł porażkę na punkty z Rusłanem Czagajewem. Później odzyskał pas mistrzowski federacji WBA, by ponownie go stracić w listopadzie 2009 roku. Wówczas lepszy okazał się Brytyjczyk David Haye.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamed Chalidow naprawdę wyzwał go do walki!

Wałujew nie widzi szans na rozejm. "Bzdura"

Wałujew po przegranej z Haye'em zakończył karierę sportową i został politykiem. Słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi, a teraz wprost zareagował na prośby Ukraińców.

Kijów zapowiedział, że jest gotowy do rozejmu z Rosją na czas trwania XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 roku. Gospodarzem imprezy będą Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Propozycję Ukraińców Wałujew określił "czczym gadaniem". Podkreśla, że rozejm w czasie igrzysk się nie sprawdzi.

- Olimpijskie zawieszenie broni, zaproponowane przez Ukrainę? Bzdura. Olimpiady nie przeszkadzały w prowadzeniu wojen - powiedział Wałujew w rozmowie z Sport24.

W taki sposób działaliby Ukraińcy? Wałujew nakreślił scenariusz

Według 52-latka Ukraina w trakcie rozejmu mądrze mogłaby ze swojej perspektywy mądrze spożytkować ten czas. Podkreśla, że byłoby to niebezpieczne dla Rosji. - Teraz Ukraińcom potrzebny jest oddech, aby ściągnąć cudzoziemców, uzupełnić wojska i kopać umocnienia, których za Dnieprem jest mało - dodał były mistrz świata.

Czytaj także: Tichonow wskazał palcem wrogi Rosji kraj. "Profaszystowski"

Wiele wskazuje zatem na to, że z propozycji Ukraińców nic nie wyjdzie. Trudno przypuszczać, by Rosja zgodziła się na zawieszenie broni na czas igrzysk.