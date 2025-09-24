Polska chce zorganizować igrzyska, a tu takie wieści z Niemiec. Oto co zrobią

Mijają dwa lata od kiedy ówczesny prezydent RP Andrzej Duda ogłaszał, że Polska będzie chciała zorganizować letnie igrzyska olimpijskie w 2036 roku. - Po konsultacjach z Polskim Komitetem Olimpijskim, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz stroną rządową, chcę powiedzieć, że jest naszą ambicją i zamiarem, aby rozpocząć starania o letnie igrzyska olimpijskie w naszym kraju w roku 2036 - powiedział wówczas polityk na II Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki w Zakopanem.

Niemcy wkroczą do gry? Jest warunek

Chrapkę na organizację igrzysk w 2036 roku lub w późniejszych terminach mają Niemcy. Władze Hamburga ogłosiły, że 31 maja 2026 r. odbędzie się lokalne referendum w sprawie kandydatury miasta na gospodarza sportowej imprezy czterolecia.

Co ciekawe, to już drugie głosowanie powszechne w Niemczech dotyczące tych Igrzysk. Przypomnijmy, że 26 października 2025 roku głos zabiorą mieszkańcy Monachium. Ponadto rozważane są również inne miasta, które mogłyby wystąpić w roli gospodarza. Wśród nich jest Berlin.

Potencjalnego kandydata na gospodarza letnich igrzysk olimpijskich wskaże Niemiecka Federacja Sportu (DOSB). Kryteria wyboru miasta lub regionu nie zostały jeszcze ustalone. Pewne jest natomiast, że dotychczas mieszkańcy Hamburga nie chcieli widzieć igrzysk na swoim terenie.

Kiedy można spodziewać decyzji odnośnie igrzysk?

Ostatni raz w Niemczech igrzyska olimpijskie odbyły się w 1972 roku, kiedy sportowców z całego świata gościło Monachium.

Jeśli chodzi o wybór gospodarza na rok 2036, to powinien on nie nastąpić później niż za cztery lata. Poza Polską i Niemcami zainteresowanie organizacją wykazują m.in. Dania, Katar, Turcja i Indonezja.