MKOl podjął decyzję ws. Rosjan na igrzyskach. Klamka zapadła

Wielkimi krokami zbliżają się zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Od jakiegoś czasu zastanawiano się, czy sportowcy z Rosji i Białorusi będą mogli wziąć udział w rywalizacji. Przypomnijmy, podczas IO w Paryżu MKOl zdecydował, że sportowcy tej nacji będą występowali pod neutralną flagą.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie: MKOl zdecydował ws. rosyjskich i białoruskich sportowców

Międzynarodowy Komitet Olimpijski wypuścił komunikat w piątek 19 września, w którym poinformował, iż sportowcy z tego kraju będą mogli rywalizować na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 "na dokładnie takich samych warunkach, jak na Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024" - czytamy.

"Podczas spotkania w Mediolanie Komitet Wykonawczy MKOl wziął pod uwagę doświadczenia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, w których wzięło udział 32 sportowców z rosyjskimi lub białoruskimi paszportami z 10 różnych dyscyplin sportowych, bez żadnych incydentów" - czytamy.

Ponadto dowiadujemy się, iż indywidualni neutralni sportowcy będą musieli "przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących na Igrzyskach Olimpijskich, w tym przepisów antydopingowych. Będą również musieli podpisać Warunki Uczestnictwa obowiązujące wszystkich sportowców biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Zawierają one zobowiązanie do przestrzegania Karty Olimpijskiej, w tym 'misji pokojowej Ruchu Olimpijskiego'" - czytamy.

Ponadto MKOl zaznaczył, iż sportowcy aktywnie wspierający wojnę, czy zatrudnieni przez rosyjskie bądź białoruskie służby wojskowe lub agencje bezpieczeństwa narodowego nie będą mogli brać udziału w zawodach. "Personel pomocniczy aktywnie wspierający wojnę nie będzie mógł być zgłoszony" - podkreślono.

MKOl powoła specjalny panel

By wszystko było jak należy, zostanie powołany specjalny panel ds. oceny tego, czy sportowcy kwalifikują się do występów. Panel będzie monitorować zachowanie i przestrzeganie zasad uczestnictwa indywidualnych neutralnych sportowców i ich teamu.

"Neutralni sportowcy nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia, ponieważ są indywidualnymi sportowcami. Będzie im jednak zapewniona możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu. Decyzja odnośnie ich udziału w Ceremonii Zamknięcia zostanie podjęta w trakcie Igrzysk, biorąc pod uwagę, że w Ceremonii Zamknięcia nie biorą udziału drużyny, lecz wszyscy zawodnicy wspólnie" - zakończono.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego 2026 roku.