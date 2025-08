Tyle polski rząd płaci Mai Włoszczowskiej. Przelewają jej co miesiąc

Zapewne wielu polskich kibiców doskonale pamięta Maję Włoszczowską z kariery sportowej. Jej występy przed laty budziły wielkie emocje. Kolarka górska dwukrotnie zdobywała wicemistrzostwo olimpijskie - w 2008 roku w Pekinie i 2016 roku w Rio de Janeiro. W 2010 roku została także mistrzynią świata w cross-country. Sportową karierę zakończyła w październiku 2021 roku.

Maja Włoszczowska była dumą Polaków. Tyle wynosi jej emerytura olimpijska

Sięgnięcie po olimpijskie medale sprawiło, że Włoszczowskiej przysługuje emerytura olimpijska. To świadczenie, które otrzymuje każdy sportowiec, który wrócił z igrzysk z jakimkolwiek krążkiem, skończył 40 lat, zakończył karierę i nie był zawieszony za doping. Jest to więc forma swoistego docenienia - klasy sportowej i wyników. W tym roku wysokość emerytury byłej kolarki wynosi 4967,95 zł miesięcznie. W poprzednich latach mogła liczyć na mniejsze pieniądze - 4203,4 zł w 2024 roku i 3942,81 zł w 2023 roku.

"Od stycznia 2025 roku świadczenie wzrosło do 4 967,95 zł brutto. Jego wysokość ustalana jest na podstawie kwoty bazowej dla członków służby cywilnej, pomnożonej przez współczynnik 1,8. Oznacza to, że wysokość emerytury olimpijskiej może zmieniać się wraz z aktualizacją kwoty bazowej" - pisał portal money.pl, objaśniając. Warto dodać, że to kwota wolna od podatków.

Maja Włoszczowska po zakończeniu kariery oddała się sportowi. Co więcej - już wkrótce, bowiem od 4 sierpnia będzie można ją zobaczyć na antenie znanej stacji telewizyjnej. "Start 82. edycji wyścigu Tour de Pologne zbliża się wielkimi krokami. W tym roku transmisje z wyścigu ponownie pojawią się na antenie Eurosportu 1 i w HBO Max. Specjalnie na tę okoliczność stacja przygotowała wiele atrakcji. Etapy będą transmitowane od startu do mety, a każdą transmisję rozpocznie i zakończy studio prowadzone przez kolarską legendę Maję Włoszczowską" - czytamy. Włoszczowska w listopadzie skończy 42 lata.