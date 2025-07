Reprezentanci Polski z workiem medali! To najlepszy wynik w historii

Olimpijski festiwal młodzieży Europy (w skrócie EYOF) to wydarzenie organizowane od 1991 roku. Stolica Macedonii Północnej gościła jego osiemnastą edycję, rozgrywaną w dniach 20-26 lipca. Udział w niej wzięli sportowcy z aż 49 nacji Starego Kontynentu, którzy łącznie rywalizowali w 13. dyscyplinach, podzielonych na 151 konkurencji.

Świetny występ reprezentacji Polski. Aż 27 medali!

Reprezentacja Polski posłała do boju 122 sportowców w wieku od 14 do 18 lat, którzy w tej rywalizacji, będącej namiastką igrzysk olimpijskich, spisali się więcej niż dobrze. Biało-Czerwoni wywalczyli aż 27 medali! To o siedem więcej, niż wynosił dotychczasowy rekord Polaków na tych zawodach, który ustanowili w 2022 roku w Bańskiej Bystrzycy.

Na dokładny dorobek Polski złożyło się 10 złotych krążków, 6 srebrnych oraz 11 brązowych. Dzięki temu reprezentacja Polski zajęła szóstą pozycję w klasyfikacji medalowej EYOF, wyprzedzając m.in. Niemcy, Węgry, Szwecję czy Ukrainę. W zestawieniu triumfowały Włochy (50 medali, 19 złotych), przed Francją (38 medali, 15 złotych) i Hiszpanią (33 krążki, 10 złotych).

A które dyscypliny sportu mogą mieć największe powody do zadowolenia? Z pewnością siatkówka pokazała, że niezmiennie posiada wspaniałe perspektywy, gdyż polscy chłopcy wygrali turniej, zaś dziewczynki wracają z brązowymi medalami na szyjach.

Osiem medali (w tym trzy z najcenniejszego kruszcu) wywalczyli lekkoatleci, zaś sześć padło łupem pływania. Dumni z siebie mogą być także tenisiści stołowi: Patryk Żyworonek i Katarzyna Rajkowska. Para okazała się najlepsza w konkursie miksta, Żyworonek wywalczył też złoto indywidualne, a Rajkowska w turnieju gry pojedynczej zgarnęła srebro.

Być może więc za trzy lata, podczas igrzysk olimpijskich w Los Angeles, zobaczymy jakiegoś młodego polskiego sportowca, który pierwsze duże sukcesy osiągał właśnie w Skopje. Każdemu z medalistów pozostaje życzyć, by miał szansę wystartować na tej największej imprezie - i to z podobnym skutkiem.