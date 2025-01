Interwencja na górze ws. nowej emerytury. Kwota to 4203,04 zł brutto

Od jakiegoś czasu trwają dyskusje dotyczące ewentualnych zmian w emeryturach olimpijskich. Krótko po ostatnich igrzyskach olimpijskich w Paryżu interpelację do Sławomira Nitrasa złożył poseł Koalicji Obywatelskiej, Franciszek Sterczewski. Pytał, czy rząd ma zamiar zwiększyć grono otrzymujących emeryturę o finalistów w danej konkurencji i zdobywców czwartych miejsc.

Nitras zapowiada reformę emerytury olimpijskiej

Zmiana w emeryturach olimpijskich może nastąpić, ale w zupełnie innym wymiarze, niż pytał w sierpniu Sterczewski. Sam minister sportu i turystyki zaproponował, aby świadczenia dla medalistów igrzysk olimpijskich i paralimpijskich były wypłacane także po ich śmierci.

Pomysł na tę zmianę pojawił się po przyjrzeniu się sytuacji rodziny Michała Dąbrowskiego, niepełnosprawnego szermierza, który zdobył w Paryżu srebrny medal w szpadzie i brązowy w szabli. Miał na koncie medale mistrzostw świata i Europy. Polski paralimpijczyk zmarł 13 listopada w wieku 38 lat, zmagał się z nowotworem.

Jak donosi "Przegląd Sportowy Onet", rodziną Dąbrowskich osobiście zainteresował się Nitras, który spotkał się z Barbarą Dąbrowską, wdową po szermierzu. Dziś sama wychowuje dwoje dzieci, w wieku trzech i dziewięciu lat.

Po tym spotkaniu szef resortu miał zapowiedzieć konkretne zmiany w prawie. Mianowicie po śmierci medalisty lub medalistki igrzysk olimpijskich, lub paralimpijskich to dzieciom zmarłego, lub zmarłej ma przysługiwać tzw. "emerytura sportowa". Świadczenie będzie wypłacane do 16. roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki do ukończenia 26. roku życia.

Projekt ustawy został skierowany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Emerytura olimpijska przysługuje medalistom igrzysk, którzy ukończyli 40 lat i są niekarani. Od 1 stycznia kwota świadczenia wynosi 4203,04 zł brutto. Od tej kwoty nie pobiera się podatku dochodowego, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.