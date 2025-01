Złe wieści dla Andrzeja Dudy. Jest oficjalna decyzja MKOl

12 grudnia ubiegłego roku Polski Komitet Olimpijski ku zaskoczeniu wielu zarekomendował ni stąd, ni zowąd prezydenta Andrzeja Dudę na członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Wywołało to ogromne kontrowersje, tym bardziej że głosowanie ws. prezydenta RP ukrywano w planie zebrania zarządu PKOl do ostatniego momentu, a na samym posiedzeniu brakowało wielu osób.

MKOl dla Andrzeja Dudy? Na pewno nie w 2025 roku. Jest oficjalna decyzja

Wielu krytykujących ten wybór zaznaczało, że rekomendacja dla Andrzeja Dudy jest efektem tylko i wyłącznie połączeń politycznych Dudy z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem. Inni podkreślali, że w ten sposób ustępujący za kilka miesięcy prezydent RP może zabrać miejsce w MKOl medalistce olimpijskiej Mai Włoszczowskiej.

- MKOl jest zaskoczony upublicznieniem kandydatury najpierw za pośrednictwem mediów. Nie ma propozycji dodatkowego członka MKOl w Polsce - tak z kolei na te doniesienia reagował sam MKOl w odpowiedzi przesłanej "Przeglądowi Sportowemu Onet".

Tyle że zanim Andrzej Dudy w ogóle dołączy do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, jego kandydatura musi zostać przegłosowana na odbywającej się mniej więcej co roku Sesji MKOl. W 2025 roku mają się odbyć takie nawet dwie - w styczniu dojdzie do nadzwyczajnej 143. Sesji MKOl w Lozannie, gdzie ma zostać potwierdzony wybór włoskiej Valtelliny jako gospodarza V Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży.

Ta "główna" sesja odbędzie się jednak w dniach 18-21 marca w stolicy Grecji - Atenach i to właśnie tam będą odbywały się głosowania nad kandydaturami na członków MKOl i przede wszystkim wybory na nowego prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

MKOl we wtorek opublikował plan tego wydarzenia, na którym nie ma punktu dotyczącego głosowania nad kandydaturą polskiego prezydenta. Nowym członkiem MKOl ma szansę za to zostać Tony Estanguet - trzykrotny mistrz olimpijski w kajakarstwie, a ostatnio przewodniczący komitetu organizacyjnego igrzysk w Paryżu.

Ponadto podjęto decyzję o innych punktach posiedzenia:

reelekcja 10 członków MKOl w ramach limitu wiekowego

przedłużenie kadencji jednego członka

zmiana statusu dwóch członków MKOl

wybór dwóch członków na członków honorowych MKOl

To wszystko oznacza, że kandydatura Andrzeja Dudy będzie mogła zostać poddana pod głosowanie najwcześniej w 2026 roku, gdy odbędzie się 145. Sesja MKOl przy okazji zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.