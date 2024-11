Przed nią siedział prezydent Duda. "Nie wiedziałam, czy mam kłamać'

Aleksandra Kałucka walczyła o miejsce na igrzyskach olimpijskich w Paryżu ze swoją siostrą bliźniaczką, Natalią. Ostatecznie na zawody pojechała pierwsza z sióstr. Była jedną z głównych kandydatek do olimpijskiego medalu i nie zawiodła, stając na najniższym stopniu podium. Polscy kibice marzyli o finale z udziałem Kałuckiej i Aleksandry Mirosław, ale drabinka ułożyła się tak, że spotkały się w półfinale. Lepsza była Mirosław, która zdobyła złoto.

Kałucka opowiedziała o kłopotliwej sytuacji

Aleksandra i Natalia Kałuckie są ze sobą bardzo zżyte, łączy je naprawdę silna więź. Pierwsza z sióstr wyjechała dwa miesiące temu do Edynburga, by studiować matematykę.

- Od września jestem sama. Pierwszy raz w życiu. Wcześniej faktycznie każdy moment spędzałyśmy razem. Obecnie trudno nam przyzwyczaić się do nowych okoliczności, dlatego praktycznie całe dnie spędzamy na rozmowach przez aplikację video. Zresztą Natalia już mnie odwiedziła i za chwilę przyjeżdża kolejny raz. Ja też cały czas kursuję pomiędzy Szkocją a Polską, by spędzać z nią jak najwięcej czasu - opowiedziała Aleksandra Kałucka w rozmowie z WP SportoweFakty.

Siostry Kałuckie wielokrotnie sobie pomagały w latach szkolnych, także w nietypowy sposób. Zdarzało się, Aleksandra pisała egzamin za Natalię i odwrotnie. Medalistka olimpijska z Paryża opowiedziała o tym na gali olimpijskiej. Miała dylemat, czy mówić o tym publicznie, tym bardziej w towarzystwie prezydenta Andrzeja Dudy.

- Na scenie zapytano mnie, czy pisałam egzamin za siostrę. Nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Przede mną siedział pan prezydent i nie wiedziałam, czy ja mogę mówić o takich sprawach, czy może mam kłamać. Pierwszą myślą, jaka przyszła mi wtedy do głowy, był strach, czy za opowiedzenie tej historii nie odbiorą mi dyplomu z gimnazjum. Prawda jest jednak taka, że faktycznie zdarzało nam się to dość często - wyznała.

Aleksandra i Natalia chodziły do różnych klas, co ułatwiało dotrzymanie umowy z okresu nauki w gimnazjum. Ale przyznała, że później już do takich sytuacji nie doszło.

- Miałam z siostrą układ, że ja w krytycznych sytuacjach napiszę za nią jakąś klasówkę z matematyki, czy geografii, a w rewanżu ona pomoże mi w plastycznych pracach. To zdarzyło się raptem kilka razy i dziś głupio o tym mówić. Robiąc to, nie byłyśmy zbyt mądre. Na swoje usprawiedliwienie mam to, że działo się to w gimnazjum. Poza tymi kilkoma przypadkami nigdy więcej się to nie powtórzyło - dodała.

Dziś Aleksandra Kałucka odczuwa popularność, szczególnie gdy musi potrenować. - W Polsce obecnie trudno mi zrobić normalny trening na ściance, bo mnóstwo ludzi podchodzi i chce sobie zrobić ze mną zdjęcie. A ja nie potrafię odmawiać, zwłaszcza dzieciom. Zresztą ludzie podchodzą nie tylko w Polsce, ale nawet w Szkocji. Nasze środowisko jest stosunkowo małe i faktycznie jestem w nim znana - przyznała.