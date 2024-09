Musiała oddać olimpijski medal wywalczony w Paryżu. "To kwestia koloru skóry"

Jordan Chiles podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu rywalizowała w ćwiczeniach wolnych. Początkowo sklasyfikowano ją na czwartym miejscu, ale na wniosek trenerów Amerykanki sędziowie jeszcze raz obejrzeli jej występ i na tej podstawie przyznali jej dodatkowy punkt. W ten sposób medalu została pozbawiona Rumunka Ana Barbosu.

"Odebranie medalu, wygranego uczciwą pracą, na podstawie protestu, którego nie rozumieją ani trenerzy, ani czołowi specjaliści techniczni, jest całkowicie nie do przyjęcia" - grzmiał premier Rumunii Ion-Marcel Ciolacu. Sprawie przyjrzały się MKOl i Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS), które pięć dni po zawodach nakazały zwrócić medal Barbosu. To dlatego, że protest Amerykanów wpłynął o cztery sekundy za późno. Federacja USA Gymnastic próbowała jeszcze wpłynąć na zmianę decyzji, przekazując nagrania rzekomo potwierdzające, że protest złożono przed upływem regulaminowej minuty. Lecz to nie przyniosło skutku.

Jordan Chiles żali się po utracie olimpijskiego medalu. Bardzo mocny zarzut

Po kilku tygodniach od tamtych wydarzeń Chiles powróciła do sprawy podczas imprezy zorganizowanej przez magazyn "Forbes". I nie kryła żalu z powodu tego, co się wydarzyło. - Postępowałam zgodnie z zasadami. Mój trener przestrzegał zasad. Zrobiliśmy wszystko, co było absolutnie słuszne - powiedziała, cytowana przez portal rrmcsport.bfmtv.com. - Największą rzeczą, która została mi odebrana, było poczucie tego, kim jestem. Nie tylko w sporcie, ale też jako osoba - dodała.

W końcu 23-latka nie wytrzymała i postawiła bardzo mocny zarzut. - To nie jest kwestia medalu. To kwestia koloru mojej skóry - rzuciła. Tu należy wspomnieć, że zanim została zdyskwalifikowana, całe podium było złożone z ciemnoskórych zawodniczek (druga była Amerykanka Simone Biles, a pierwsza Brazylijka Rebeca Andrade), co było pierwszym takim przypadkiem w historii rywalizacji gimnastyczek na igrzyskach olimpijskich. Wcześniej podobnie sprawę stawiała siostra gimnastyczki Jazmin Chimes. "Rasizm jest prawdziwy i ma się dobrze" - pisała w mediach społecznościowych.

Jordan Chiles wróciła do traumatycznego wydarzenia. "Znowu to straciłam"

Zawodniczka nie ukrywała, że to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w jej karierze. A przecież w 2018 r. trafiła na trenera, który ją obrażał. - Poczułam się odarta ze wszystkiego. Poczułam się, jakbym wróciła do 2018 r., kiedy straciłam miłość do sportu. Znowu to straciłam – podsumowała Chiles, która przywiozła z Paryża złoty krążek w wieloboju drużynowym kobiet.